アイドルグループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、10月13日に放送されるTBS『復活!! 8時だョ! 全員集合』(18:30～21:30)に出演する。

timeleszの篠塚大輝と原嘉孝

■伝説の超人気バラエティ番組『8時だョ! 全員集合』が復活

今回は『8時だョ! 全員集合』全803回の中から、特に厳選した爆笑コント、流行キャラ、巧みな技術が度肝を抜く舞台セットや仕掛けなど、とっておきシーン盛りだくさんの内容。

また、「全員集合」の後継番組である『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』（1986年1月～1992年3月放送）からも、｢探偵物語｣の爆笑傑作選や、豪華ゲストに驚く「公開コント」等を届ける。

■timelesz原嘉孝＆篠塚大輝がドリフのスタジオに緊急参戦

人気沸騰のtimeleszから、原嘉孝と篠塚大輝の2人が緊急参戦。令和の今では考えられないスケールの大きさで、セットの豪華さやぜいたくな小道具の豊富さに驚きながらも、テンポよく展開されるドリフのコントに終始大笑い。『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』の、シブがき隊をゲストに迎えて展開された「早着替え」コントを見た2人は、｢僕らのステージでの早着替えは、このコントがルーツなのかも｣と、アイドルらしい感想を語った。

■沢村一樹、吉沢悠、中条あやみ、楽駆、波瑠、川栄李奈ら俳優陣も大笑い

10月からスタートしたTBSの3ドラマ、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から沢村一樹、吉沢悠、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から中条あやみ、楽駆、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈らが、選りすぐりの傑作コントを視聴して笑いを連発。予想外のハプニングや、スケールを超えた大掛かりな仕掛けに驚愕する人も出るなど、伝説のコントを堪能した様子も届ける。

■加藤茶＆高木ブーのスペシャルインタビューも

今回も、ザ・ドリフターズのメンバー、加藤茶と高木ブーのスペシャルインタビューが実現。勝俣州和がインタビュアーとなり、選りすぐりの映像を振り返った。『全員集合』コーナーの後半「ベスト100」からは、高木が驚異の身体能力を発揮したシーンに、本人たちも驚愕。また、加藤の身体を張ったコント特集では、当時のエピソードなども赤裸々に告白。ドリフの2人のトークにスタジオは賑やかな笑いに包まれた。

