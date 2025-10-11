モデル・タレントとして活躍し、今年は妹のゆい小池(ゆいちゃみから改名)とともに大阪・関西万博スペシャルサポーターの大役も務めているゆうちゃみ。10月11日には北九州市・西日本総合展示場新館で開催される「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(TGC北九州)に出演する。ゆうちゃみにインタビューし、TGC北九州への意気込みや、二人暮らしをしている妹に対する思いなどを聞いた。

――TGC北九州への意気込みをお願いします。

TGC北九州は1年ぶりの出演になりますが、TGCを地方で開催できるというのが私自身すごくうれしいし、ケータリングも楽しみです。前回、福岡のおいしいものが並べられていて。あと、夜ご飯にラーメンを食べたり、そういうのも楽しみです。

――これまで何度もTGCに出演されていますが、ランウェイを歩くやりがいをお聞かせください。

ファッションショーに出た瞬間の歓声や、みんなが作ってくれるうちわやボードなどが、すごく元気になるし、パワーをもらえる感じがします。

――現在、妹のゆい小池さんと大阪・関西万博スペシャルサポーターを共に務めたり、TGC北九州にもお二人とも出演されるなど、お仕事でも一緒になる機会が多いですが、改めて妹さんはどんな存在ですか?

お姉ちゃんです(笑)。実際には私がお姉ちゃんですけど、妹のことお姉ちゃんと思っています。家事とか、全部責任感を持ってやってくれていて。お仕事のときは私がお姉ちゃんで、プライベートは妹がお姉ちゃん。家族ですけど友達な感じで。「結婚もせず、ずっと一緒に暮らそうよ」と言うと、「早く結婚して自立してくれ」とか言われるんですけど(笑)

――プライベートでは妹さんがお姉ちゃん的な存在に?

そうですね。友達みたいな関係はずっと変わってないですけど。妹が車の免許を取ったのでドライブに連れて行ってもらったり、2人でディズニーに行ったり。プライベートでは仕事の話もそんなにしないし、ほんまに友達、親友という感じです。

――8月に妹さんが「ゆいちゃみ」から「ゆい小池」に改名されましたが、お姉ちゃんとしてどのように感じていますか?

「改名したいんやったらしたら」と話しましたが、いいきっかけになればいいなと思っています。妹がしたいことならいいかなと。応援したいです。

――改名は、お姉さんとの差別化も意識されたそうですね。

2人とも「ちゃみ」が付いて「い」と「う」しか変わらなかったので、どっちが呼ばれているのかわからず、どっちも返事するということもあったので、ちょうどよかったかなと思います。

■ゆうちゃみ

2001年9月8日生まれ、大阪府出身。2014年、「東京ガールズオーディション」のファイナリストに選出されモデルとして活動開始。『ピチレモン』、『Popteen』の専属モデルを経て、2023年4月まで雑誌『egg』の専属モデルを務める。2020年頃よりタレントとしても活動し、さまざまなバラエティ番組で活躍。2024年10月には「あなたに捧げる応援歌」で歌手デビューを果たした。