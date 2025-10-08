ゆうちゃみの妹でモデル・タレントとして活躍中のゆい小池。8月に放送されたバラエティ番組では「ゆいちゃみ」から「ゆい小池」に改名することを発表し、心機一転、新たなスタートを切った。10月11日に北九州市・西日本総合展示場新館で開催される「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(TGC北九州)に出演するゆい小池にインタビューし、TGC北九州への意気込みや改名後の心境などを聞いた。

ゆい小池

――今回のTGCへの意気込みをお聞かせください。

改名したので、出演した時に「みんな分かるかな……」という不安はあるんですけど、北九州にも「ゆい小池」を浸透できるように頑張りたいと思います。

――楽しみにしていることはありますか?

やっぱり北九州のみなさんにお会いできること。あと、ケータリングもいつも豪華でよく食べるので、「今回は何が並んでんねやろう」とすっごい楽しみです(笑)。

――TGCならではの楽しさや魅力はどんなところですか?

ファンの子たちとの距離ですね。あの距離でランウエーを歩くことがあまりないから、そこはTGCならではなのかなって。TGCはファンの子たちと触れ合う距離がすごく近いので、そこが魅力かなと思います。

――先ほど改名について触れられました。やはり今年の大きな出来事というと、改名ですか?

そうですね、今年は私の中で“転機が来た年”だと思います。

――大きな決断だったと思いますが、改めて、改名したきっかけを教えてください。

お姉ちゃん(ゆうちゃみ)と名前の区別がつかなかったので。ママに呼ばれた時も、どっちを呼んでいるのか分からないぐらいで。もともと「分かりにくいな」と思ってはいたんですけど、変えるきっかけもなく。それで『ロンハー』(『ロンドンハーツ』)に出させていただいた時に「改名したらいいやん」って言ってくださって、「確かに」と思ったので、思いっきり違う名前に変えました(笑)。

――きっかけがなかっただけで、変えたい思いは持っていたと。

そうです、だからきっかけを作っていただいて本当にありがたかったです。「ゆい小池」になってから自分の中で変わった部分もありますし。

――たとえば、どんな部分が変わりましたか?

「ゆい小池」になってからは、呼ばれてから振り向くスピードが違いますね(笑)。「ゆい小池」は1人しかいないので。自分の名前を呼ばれている感じがして、うれしいです。

――改名して約2カ月経ちますが、後悔した瞬間はありましたか?

ないです。逆に「めっちゃいいやん!」って感じです(笑)。大満足です。心機一転、頑張ろうと思いました。

――反響もかなり大きかったのでは?

そうですね。インスタやTikTokの名前も「ゆい小池」にしたので、「名前変わってる!」みたいな反響もありましたし、「めっちゃいいやん」というコメントもあって、すごくうれしかったですね。

――今後、元の名前に戻す可能性はありますか?

どうだろう……未定です。今は「ゆい小池」で浸透させたろ、と思っています。一生「ゆい小池」かもしれないですね。