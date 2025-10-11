12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕1DASH!!』(毎週日曜19:00～)では、番組開始30年でカカオ栽培に初挑戦する。

松田元太がカカオ栽培に挑戦

南国班長・松田元太(Travis Japan)が挑む新宿カカオ栽培計画。チョコレートの原料・カカオの生産地は、高温高湿の熱帯雨林だが、近年の異常気象の影響でカカオ不足が深刻化し、2050年までにカカオの木は絶滅するとまでいわれている。このままでは世界からチョコレートが消えてしまう…という危機的状況に、新宿バナナの栽培に成功した松田が一念発起し、「俺が新宿カカオ、作ります!」と挑む。

カカオ栽培をいちから学ぶため、数少ない国産カカオを栽培する人物＝Mr.カカオに会いに宮崎県へ。途方もない栽培方法を目の当たりにした松田は「マジっすか…ちょっと待って…」と心が折れそうになる。それでも、手間暇かけて育てられたカカオがチョコになる過程に感動し、「どハマりした!」とすっかりカカオのとりこに。お裾分けしてもらったカカオの苗を新宿に持ち帰り、いよいよカカオ栽培を開始する。

さらに、新宿で育てていた“果実の王様”がついに完熟。「うひょ～!」「あっま!」と、奇跡の激甘果実にしゃぶりつく。

一方、大都会・新宿の屋上、DASHのベース基地でスタートしたもう一つのプロジェクトである、松島聡(timelesz)念願のブドウ作りには、新たな仲間・篠塚大輝(timelesz)が参戦。リーダー・城島茂から激励のメッセージをもらった篠塚は「できることからひとつずつやっていこうと思います」と決意を見せる。

その初仕事は、新宿の屋上に吹く強烈な風と暑さからブドウを守るブドウ棚づくり。初めての作業に戸惑いながらも、「理解した!」「オモろ!」と奮闘する篠塚に、松島も「早いな習得が」と感心する。しかし、夏本番の8月、記録的猛暑の影響でブドウがピンチに。ブドウを守るため奔走する松島も「DASH史上一番キツい!」と訴える。

(C)日テレ