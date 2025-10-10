フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では放送開始30周年を記念し、話題を集めた作品と「その後」の物語を5週連続で放送。第2弾となる12日は、デジタル化が進む社会に背を向けるように自給自足の暮らしを目指した父子を、番組史上最長の20年にわたり追い続けた「われら百姓家族」(2000年～)を放送する。

登場するのは、兵庫県の山村で暮らす大森昌也さんと6人の子どもたち。長男・ケンタ、次男・げん、三男・ユキト、長女・ちえ、双子のれいとあい。一家は都会を離れて山奥に移住した。

畑を耕し、米を育て、川の水で水力発電を起こす。豚や鶏も自ら育て、時に子どもたちがその命に手をかける。全ては生きるため。農作業や家事で学校に行けない日も多く、「勉強より労働」という父の信念に反発しながらも、命の重みと働く意味を体で学んでいく。

父への反発や都会への憧れ…やがて、子どもたちはそれぞれの人生を選び始める。寡黙な長男・ケンタは恋に落ち結婚。畑好きの次男・げんは山に残り家庭を築く。都会に憧れた三男・ユキトは役者を目指し上京。双子の姉妹は学歴の壁や都会の冷たさに涙しながらも夢に向かって歩み出す。

そんな中、父・昌也さんが病に倒れ、再び子どもたちが父の元に集まる。20年前に別れた妻も見舞いに現れ…。

家族とは、教育とは、生きるとは何なのか。時を経て、あの山を離れた子どもたちは今、どんな人生を歩んでいるのか。大森家の「その後」を追っていく。

ナレーションは、当時の放送を大坪千夏アナ(当時)、「その後」を宮崎あおいが担当する。

ヤギを飼う子どもたち

(C)フジテレビ