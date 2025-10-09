9日のテレビ朝日系バラエティ番組『アメトーーク!』(毎週木曜23:15～)では、「筋トレ芸人」を放送する。

9日の放送には、野田クリスタル(マヂカルラブリー)、庄司智春(品川庄司)、藤原一裕(ライセンス)、なかやまきんに君、ショーゴ(東京ホテイソン)、太田博久(ジャングルポケット)、青木マッチョ(かけおち)ら筋肉自慢の芸人が登場。自慢の部位や得意なトレーニングをはじめ、“筋トレあるある”についてトークを繰り広げる。

放送では、一番見せたい自慢の筋肉や日頃行っている得意なトレーニングを発表。「自慢はお尻の筋肉」だという野田は、「強すぎて誰も僕にカンチョーできない」と話し、見取り図の盛山晋太郎が全力でやってみることに。さらに「すごい！ これは僕もできない」と、きんに君も驚いた野田のトレーニング風景も公開する。

「筋トレあるある!!」をテーマにしたトークでは、「マッチョたちは絶対に適当にご飯を食べない」と断言する野田の言葉どおり、ストイックな筋トレ芸人たちの食生活が明らかに。「朝、おにぎりを1つ買うとしたら、皆さんの選ぶ具は一致しますか?」という盛山の質問に、一同は「もちろん！」と自信満々でうなずく。

そのほか、「子どもと遊ぶ時間はチャンス!」という太田や庄司は、子ども役の蛍原徹を相手に実践している筋トレも披露する。