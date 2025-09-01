シマノは、シマノSPDクリート新製品「CL-MT001」を8月29日に発売した。希望小売価格2,043円(※クリートナットは含まない)。

今回発表された新型「CL-MT001」2ボルトSPDクリートは、約30年ぶりとなるSPDクリートの大幅なアップデートが行われている。1995年に登場した「SM-SH51」クリートは、世界中のライダーに長年愛用されてきた。ペダルやシューズの技術進化、そしてライダーのニーズの変化を受け、SHIMANOはペダルとクリートのインターフェースをゼロから再設計。信頼性の高いSPDの特性はそのままに、現代的な使いやすさと多様性を融合させたのが「CL-MT001」だという。

トレイルやエンデューロレースを楽しむライダーから、通勤・通学の一般ユーザー、そしてビンディングペダル初心者まで、幅広い層に向けて設計されたこのクリートは、マルチ方向からのエントリーが可能で、ペダルへの装着がより簡単になった。従来の「SH51」クリートはつま先からの一方向エントリーだったところ、「CL-MT001」は、つま先 → かかと、かかと → つま先、そして真上から踏み込むだけで装着可能。エンデューロやオフロードではテクニカルな地形での素早い再装着が可能、シクロクロスやグラベルレースでは再乗車時の迅速なペダリング再開、ビンディングペダルビギナーには直感的で安心感のある装着体験を提供する。

また「CL-MT001」は歩きやすさも向上しており、薄いテーパー形状のデザインにより、舗装路との接触時の引っかかりが少なくなっている。ロードライダーやライフスタイルサイクリスト、ロングライド愛好者にも嬉しいポイントだ。

なお、 「CL-MT001」は、すべての既存の2ボルトSHIMANO SPDペダルおよびシューズと完全互換。現在の装備をそのまま使いながら、性能と使いやすさを向上できる。