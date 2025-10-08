千葉雄喜、ワーナーミュージックから第一弾シングル「幸せってなに？」リリース

千葉雄喜が、ニューシングル「幸せってなに？」を10月8日（水）に配信スタートした。

本楽曲はワーナーミュージック・ジャパンからの第一弾リリースとなり、10月13日（月）より放送の草彅剛主演カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド —もう二度と、会えないあなたに—』の主題歌。妻を亡くし、幼い息子を育てながら遺品整理人として生きる主人公（草彅剛）が、仲間と共に遺族の思いに寄り添っていく心温まるヒューマンドラマを静かに彩りながら、生と死、そして幸せの意味を問いかける。

また、楽曲のリリースに合わせて制作されたミュージックビデオも公開された。物語では、幸せを願いながら若くしてこの世を去った千葉雄喜演じる男性と、その記憶を胸に懸命に生きてきた女性の姿が描かれている。やがて女性は彼に会いに行く決意をするが、二人は同じ世界に存在しながらも交わることはできない。その交錯する姿を、心に響く抒情的な映像で描き、楽曲が持つ深淵な世界観を映し出している。なお、本作品は、楽曲の世界観に新たな物語性を加え、独自のビジュアルを作ってきた今野里絵が手掛けた。

千葉雄喜は、今年7月にレコーディング活動、マネジメント、マーチャンダイジング、ライブ制作などの音楽活動全般にわたる包括契約をワーナーミュージックと締結。すでに活動の拠点を米国ロサンゼルスに移し、日本のみならず世界を舞台にした活動に本格的に取り組み始めている。9月18日には米国ロサンゼルスの老舗ライブハウス「The Roxy」で、自身初となるアメリカでのヘッドライナーコンサートを開催。また9月20日には、ニューヨークのブルックリンで開催された88rising主催による音楽イベント「Head In The Clouds Festival New York」にも出演を果たした。

■主演・草彅剛 コメント

千葉さんはラップの印象が強くて、僕としては初めてメロディーをのせた歌謡曲というような歌を聞いて、まずとても新鮮でした。どことなく悲恋を歌っているような…、そんな哀愁漂う旋律が、心に残り、とても癖になる一曲です。これまでのドラマにはない、少し異質で斬新な雰囲気をまとった主題歌。「おっ！これか」と思わせる意外性が、きっと話題を呼ぶのではないかと思います。パンチの効いたこの曲が、ドラマに新たな刺激を与え、物語を彩ってくれています。

■千葉雄喜コメント

ありがとうございます。

＜リリース情報＞

千葉雄喜

DIGITAL SINGLE「幸せってなに？」

配信日：2025年10月8日（水）

https://yuki-chiba.lnk.to/Shiawasettenani