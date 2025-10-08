朝日漁業協同組合は10月26日、「第33回 秋のグルメ2025」を、滋賀・長浜の朝日漁業会館で開催する。

同イベントでは、奥びわ湖の漁師たちが獲ったアユ、ビワマス、セタシジミなどの魚介類を、刺身や煮付、天ぷら、佃煮などに調理して提供する。アユの天ぷらは食べ放題で揚げたてを提供する。

生ビール、日本酒、ノンアルコールドリンクなどの飲み物は、別料金で用意する。

定員は100名。事前予約制で、先着順に受け付ける。料金は1名4,000円。詳細は同組合ホームページにて案内している。