ミスタードーナツでは、9月10日より「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」を期間限定販売します。昨年好評だった「ブラックサンダー」とのコラボレーション商品が今年も登場。

ハロウィーン限定の商品は、「ポン・デ・チョコデビル」のいたずらでザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷するというストーリー仕立てのかわいいビジュアルになっています。そんな見た目も味も期待大の「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」全4種を大学生ライターが食べ比べてみました。

「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」は、ブラックサンダーコラボの3種と、ポン・デ・リングの生地にチョコレートがコーティングされハロウィーン仕様になった商品の計4種となっています。モンスターをイメージしたパッケージやデコレーションになっており、どれも食べるのがもったいないほどのかわいさ!

ブラックサンダーチョコレート

「ブラックサンダーチョコレート」(テイクアウト 237円、イートイン 242円)は、チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとココアクッキーがトッピングされ、その上からチョコレートがコーティングされた商品。表面のゴールデントッピングは、イナズマをイメージしています。パッケージのブラックサンダーモンスターは、ちょっぴりドジなリーダーとなっています。

見た目は一見普通のチョコドーナツのように見えますが、持ってみるとびっくり!ドーナツとは思えないほどずっしりとしています。切ってみるとその理由がわかりました。中にはチョコレート生地が隙間ないほど詰まっていて、上のトッピング層も分厚いです。

実際に食べてみました。濃厚でしっとりとしたチョコ生地と、ザクザクとしたトッピングのコントラストが絶妙で、食感を楽しめるドーナツです。ゴールデントッピングがさらにザクザクしていて、飽きずに楽しめます。濃いチョコレート味が好きな方にぜひ食べてもらいたい商品でした。

ブラックサンダー&エンゼル

「ブラックサンダー&エンゼル」(テイクアウト 237円、イートイン 242円)は、ホイップクリームを入れた生地に、チョコフィリング、ビスケットとココアクッキーがトッピングされ、さらにチョコレートがコーティングされた商品。ホワイトチョコはイナズマを表現しています。こちらのパッケージは、イナズマからリーダーを守ったやさしいモンスターとなっています。

こちらも一見普通のチョコドーナツのようですが、切ってみるとクッキーのトッピングとクリームがたっぷり。ミスドのエンゼルクリームといえば、ふわっとした生地といっぱいに詰まったクリームがおいしいドーナツですが、チョコレートそしてトッピングとの相性はどうなのでしょうか。

一口目は、トッピングのザクザク感が強く、チョコレートの味が感じられます。しかし、二口目からは、エンゼルクリームのふわふわとした生地の食感となめらかなクリームのやさしさが混ざり合い、チョコレートがクリームで包まれていく感じがしました。エンゼルクリームの良いところは残しつつ、ブラックサンダーのザクザク感が良い感じに加わった新食感のドーナツです。エンゼルクリーム好きな方はもちろん、新しいドーナツを食べてみたいという方にもおすすめです。

ブラックサンダーチョコファッション

「ブラックサンダーチョコファッション」(テイクアウト 237円、イートイン 242円)は、オールドファッションの生地にチョコフィリングとビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ストロベリーチョコはイナズマを表現しています。パッケージのモンスターは、このストロベリーソースの模様がチャームポイントとなっています。

断面からも分かるように、ドーナツ生地、トッピング、ストロベリーソースの三層構造となっています。オールドファッションといえば、定番商品としてチョコファッションがありますが、どのような違いがあるのでしょうか。

食べてみると、オールドファッションのほろっとした食感にサクッとしたトッピングが良いアクセントとなっていました。サクッとしたドーナツの食感はありつつも、濃厚なチョコレートが絡み合っていておいしかったです。ストロベリーソースがかかっている部分は、ほんのりといちごの風味も感じられました。ミスドの中でもオールドファッションは食べ応えのあるドーナツだと思いますが、ペロッと完食してしまうほどのおいしさでした。

ポン・デ・チョコデビル

「ポン・デ・チョコデビル」(テイクアウト 205円、イートイン 209円)は、チョコレートがコーティングされたポン・デ・リング生地に、ハロウィーンカラーのチョコスプレーがトッピングされた商品。こちらはブラックサンダーとのコラボ商品ではありません。いたずらっ子なモンスターをイメージしたこちらの商品。チャームポイントとなっているチョコでできた目は、全11種あります。今回購入したものは、目が回っているような表情の物でした。店頭には、様々な表情のドーナツが並んでいて、どれを買うか選ぶのが楽しかったです。

可愛すぎる見た目だったため、食べるのを少し躊躇してしまうほどでした。ミスドの代名詞ともいえるポン・デ・リングのモチモチ食感に、甘いチョコレートがとてもマッチしていました。味はおいしいことに加え、写真映えもする商品となっているので、ぜひ一番好きな表情をしたドーナツを選んでみて下さい。

「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」は、見た目や食感、味を存分に楽しめる商品となっています。普段のミスドのドーナツとは少し違う、個性豊かな4種のドーナツはどれも食べるのがもったいなくなるほどのかわいさです。

ハロウィーンが少しずつ近づいてきている今、「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」を食べてハロウィーンを先取りしてみてはいかがでしょうか。