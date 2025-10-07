2025年MLBポストシーズンがついに開幕。10月1日からワイルドカードシリーズ（WC）が始まり、ディビジョンシリーズ（DS）、リーグチャンピオンシップシリーズ（LCS）を経て球界最高峰の戦い、ワールドシリーズ（WS）が行われる。ここでは、各媒体で視聴可能な試合放送予定をまとめている。※情報は随時更新 ※日付は日本時間
ディビジョンシリーズ
テレビ中継
●地上波
10/7（火）ナ・リーグ地区シリーズ 第2戦
日本テレビ系列 大谷翔平出場予定 フィリーズ 対 ドジャース（6:54～）
10/9（木）ナ・リーグ地区シリーズ 第3戦
NHK総合 大谷翔平出場予定 フィリーズ 対 ドジャース（9:40～）
●BS
10/5（日）ナ・リーグ地区シリーズ 第1戦
NHK-BS1 鈴木誠也出場予定 ブルワーズ 対 カブス（3:00～）
10/5（日）ナ・リーグ地区シリーズ 第1戦
NHK-BS1 大谷翔平出場予定 フィリーズ 対 ドジャース（7:00～）
10/6（月）ア・リーグ地区シリーズ 第2戦
NHK-BS1 ブルージェイズ 対 ヤンキース（5:00～）
10/7（火）ナ・リーグ地区シリーズ 第2戦
NHK-BS1 大谷翔平出場予定 フィリーズ 対 ドジャース（6:50～）
10/7（火）ナ・リーグ地区シリーズ 第2戦
NHK-BS1 鈴木誠也出場予定 ブルワーズ 対 カブス（10:00～）
10/8（水）ア・リーグ地区シリーズ 第3戦
NHK-BS1 ブルージェイズ 対 ヤンキース（9:00～）
10/9（木）ナ・リーグ地区シリーズ 第3戦
NHK-BS1 鈴木誠也出場予定 ブルワーズ 対 カブス（6:00～）
10/10（金）ナ・リーグ地区シリーズ 第4戦
NHK総合 大谷翔平出場予定 フィリーズ 対 ドジャース（8:00～）
10/10（金）ナ・リーグ地区シリーズ 第4戦
NHK-BS1 鈴木誠也出場予定 ブルワーズ 対 カブス（10:00～）
●CS
J SPORTS
インターネット配信
MLB.TV、SPOTV NOW、NHK ONE、Amazonプライムビデオ（ドジャース戦、ワールドシリーズは全試合配信）
リーグチャンピオンシップシリーズ
10/13（月）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第1戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/14（火）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第2戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/14（火）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第1戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/15（水）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第2戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/16（木）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第3戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/17（金）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第4戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/17（金）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第3戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/18（土）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第5戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/18（土）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第4戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/19（日）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第5戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/20（月）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第6戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/21（火）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第6戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/21（火）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第7戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
インターネット配信
ワールドシリーズ
テレビ中継
●地上波
10/25（土）ワールドシリーズ 第1戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
10/26（日）ワールドシリーズ 第2戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
10/28（火）ワールドシリーズ 第3戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
10/29（水）ワールドシリーズ 第4戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
10/30（木）ワールドシリーズ 第5戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
11/1（土）ワールドシリーズ 第6戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
11/2（日）ワールドシリーズ 第7戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
インターネット配信
