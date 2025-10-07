写真：Getty Images

　2025年MLBポストシーズンがついに開幕。10月1日からワイルドカードシリーズ（WC）が始まり、ディビジョンシリーズ（DS）、リーグチャンピオンシップシリーズ（LCS）を経て球界最高峰の戦い、ワールドシリーズ（WS）が行われる。ここでは、各媒体で視聴可能な試合放送予定をまとめている。※情報は随時更新　※日付は日本時間

 

ディビジョンシリーズ

テレビ中継

●地上波

10/7（火）ナ・リーグ地区シリーズ　第2戦

日本テレビ系列　大谷翔平出場予定　フィリーズ 対 ドジャース（6:54～）

 

10/9（木）ナ・リーグ地区シリーズ　第3戦

NHK総合　大谷翔平出場予定　フィリーズ 対 ドジャース（9:40～）

 

 

 

●BS

10/5（日）ナ・リーグ地区シリーズ　第1戦

NHK-BS1　鈴木誠也出場予定　ブルワーズ 対 カブス（3:00～）

 

10/5（日）ナ・リーグ地区シリーズ　第1戦

NHK-BS1　大谷翔平出場予定　フィリーズ 対 ドジャース（7:00～）

 

10/6（月）ア・リーグ地区シリーズ　第2戦

NHK-BS1　　ブルージェイズ 対 ヤンキース（5:00～）

 

10/7（火）ナ・リーグ地区シリーズ　第2戦

NHK-BS1　大谷翔平出場予定　フィリーズ 対 ドジャース（6:50～）

 

10/7（火）ナ・リーグ地区シリーズ　第2戦

NHK-BS1　鈴木誠也出場予定　ブルワーズ 対 カブス（10:00～）

 

10/8（水）ア・リーグ地区シリーズ　第3戦

NHK-BS1　　ブルージェイズ 対 ヤンキース（9:00～）

 

10/9（木）ナ・リーグ地区シリーズ　第3戦

NHK-BS1　鈴木誠也出場予定　ブルワーズ 対 カブス（6:00～）

 

10/10（金）ナ・リーグ地区シリーズ　第4戦

NHK総合　大谷翔平出場予定　フィリーズ 対 ドジャース（8:00～）

 

10/10（金）ナ・リーグ地区シリーズ　第4戦

NHK-BS1　鈴木誠也出場予定　ブルワーズ 対 カブス（10:00～）

 

●CS

J SPORTS

インターネット配信

MLB.TV、SPOTV NOW、NHK ONE、Amazonプライムビデオ（ドジャース戦、ワールドシリーズは全試合配信）

リーグチャンピオンシップシリーズ

10/13（月）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第1戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/14（火）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第2戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/14（火）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第1戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/15（水）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第2戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

 

10/16（木）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第3戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/17（金）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第4戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/17（金）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第3戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/18（土）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第5戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/18（土）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第4戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/19（日）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第5戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/20（月）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第6戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/21（火）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第6戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/21（火）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第7戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

●CS

J SPORTS

 

 

インターネット配信

MLB.TV、SPOTV NOW、NHK ONE、Amazonプライムビデオ（ドジャース戦、ワールドシリーズは全試合配信）

ワールドシリーズ

テレビ中継

●地上波

 

 

●BS

10/25（土）ワールドシリーズ　第1戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

10/26（日）ワールドシリーズ　第2戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

 

10/28（火）ワールドシリーズ　第3戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

10/29（水）ワールドシリーズ　第4戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

10/30（木）ワールドシリーズ　第5戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

11/1（土）ワールドシリーズ　第6戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

11/2（日）ワールドシリーズ　第7戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

●CS

J SPORTS

 

インターネット配信

MLB.TV、SPOTV NOW、NHK ONE、Amazonプライムビデオ（ドジャース戦、ワールドシリーズは全試合配信）

 

【了】