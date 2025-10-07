女優の倉沢杏菜が、14日(24:59～ ※関東ローカル)に放送される日本テレビのドラマ『君のスマホを見てみたら』で、ドラマ初主演を務めることが発表された。ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏と、鳥居みゆきも出演する。

倉沢杏菜

同ドラマは、冴えないOL・高橋優香(倉沢)が、SNSの裏アカウントを乗っ取られたことをきっかけに、次々と起こる不可解な出来事に翻弄されるホラーサスペンス。満たされない生活を送っていた優香は、SNSの裏アカウントに、表には出せない本音をつづることを心の支えにしていたが、それが乗っ取られてしまう。

だがそのアカウントでは“完璧な私”が投稿され、いつしか誰もが羨む人気者の人生を手に入れてしまう優香。だが脚光を浴びれば浴びるほど、奇妙な事件や事故が続発。乗っ取りの犯人の目的は。それは救いの神か、それとも死への案内人か。すべてを知っているのはスマホだけ…。

共演の砂田は倉沢演じる優香の人生に大きな影響を与える人物役を。鳥居は、優香の母親役を演じる。