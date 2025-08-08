LINE Digital Frontierは8月8日、電子コミックサービス「LINEマンガ」と電子書籍販売サービス「ebookjapan」で、「クレヨンしんちゃん」連載35周年記念キャンペーンを開始したと発表した。

最新映画『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』の公開に合わせて実施されるキャンペーン。「新クレヨンしんちゃん タテ読み版」の配信開始と全話無料公開が目玉となっている。

「新クレヨンしんちゃん タテ読み版」は、国民的マンガ「クレヨンしんちゃん」の世界観をそのままに、フルカラー・縦スクロール形式で制作された作品。8月8日～14日まで全話無料で読むことができ、15日以降は「毎日￥0」機能と「￥0パス」を組み合わせることで1日最大13話まで読み進められる。￥0パス対象期間は2025年10月14日（火）23：59まで。

LINEマンガでは、「クレヨンしんちゃん」本編や「野原ひろし 昼メシの流儀」など関連作品も対象としたキャンペーンを展開。無料話数の増量や「映画クレヨンしんちゃん」のコミカライズ作品の無料公開などを8月21日まで実施する。

特別企画として、8月10日～12日の期間中、連載作品を2作品読むことで参加できる「LINEマンガガチャ」も開催。マンガコインや時短アイテムが当たり、結果をXでシェアすると追加チャレンジが可能になる。

また、LINEマンガ公式Xアカウントでは、新作映画『超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』のスケッチブックが3名に当たるプレゼントキャンペーンも実施している。

ebookjapanでも「新クレヨンしんちゃん タテ読み版」全話無料、対象コミックスの割引などを行う。