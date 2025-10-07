通信カラオケ・JOYSOUNDでは、モデルバトル番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH(モデルズクラッシュ)』(ABEMA)から厳選した回を、映像コンテンツ「みるハコ」で無料配信する。

『Popteen vs egg MODELS CRUSH』

同番組では、長年ティーンカルチャーを発信してきた『Popteen』と『egg』がコラボレーションしたコラボ雑誌刊行を記念し、その表紙と誌面をめぐるモデルたちの誌面争奪バトルを展開。現役の『Popteen』『egg』モデル20人に加え、2誌合同の専属モデルオーディション『Popteen ＆ egg 二誌合同専属モデルオーディション』を勝ち抜いたネクストスターたちが参戦する。

また、ティーンのカリスマとして一時代を築いた『Popteen』『egg』出身のモデルたちも登場し、このバトルから、次世代の“10代のカリスマ”が誕生する瞬間を見届ける。

ABEMAでは、その全貌を特別番組で配信。この厳選した回を、「みるハコ」で全国のカラオケルームに届ける。配信日時などの詳細は、後日公開予定だ。