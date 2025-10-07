ロバーツ監督が“MLBトップクラス”だと思う日本人投手「自信が増しているのがわかりました」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が3日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。山本由伸について語った。

「彼はMLBのトップクラスの投手」

10月2日に地区シリーズ進出を決定したドジャース。その開幕前にロバーツ監督へのインタビューが実施された。

今季を通して安定した成績を残し、9月の防御率は0点台を記録するなどチームの勝利に大きく貢献した山本由伸について、ロバーツ監督は「自信が増しているのがわかりました」「彼はMLBのトップクラスの投手」と絶賛。

そして、「1年中ケガ人が多かった中、由伸の安定感は抜群でした。重要な試合の多くを勝利に導いてくれた」「今年は彼がポストシーズンで4勝するのを楽しみにしている」と、真のエースとしての期待値を語っていた。