ロバーツ監督が“MLBトップクラス”だと思う日本人投手「自信が増しているのがわかりました」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が3日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。山本由伸について語った。
「彼はMLBのトップクラスの投手」
10月2日に地区シリーズ進出を決定したドジャース。その開幕前にロバーツ監督へのインタビューが実施された。
今季を通して安定した成績を残し、9月の防御率は0点台を記録するなどチームの勝利に大きく貢献した山本由伸について、ロバーツ監督は「自信が増しているのがわかりました」「彼はMLBのトップクラスの投手」と絶賛。
そして、「1年中ケガ人が多かった中、由伸の安定感は抜群でした。重要な試合の多くを勝利に導いてくれた」「今年は彼がポストシーズンで4勝するのを楽しみにしている」と、真のエースとしての期待値を語っていた。
【編集部MEMO】
「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり