日本ハム、楽天に10点差で快勝

先発投手：日本ハムは伊藤 大海が7回1失点の好投（4安打3奪三振）、楽天の前田 健太は5回1失点。得点経過： 3回裏：楽天が1点を追加。5回表：日本ハムが1点を追加。6回表：日本ハムが2点を追加。注目選手：楽天の平良 竜哉が1本塁打、村林 一輝が1本塁打の活躍。日本ハムの細川 凌平が1本塁打、3打点の活躍。

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