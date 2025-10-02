ロバーツ監督、大谷翔平は「投手と打者では違う人格を持っている」「投手の時は…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が9月29日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。2年連続50本塁打という偉業を達成した大谷翔平について語った。

“両面の顔”を持つメンタルの強さに敬意

メジャー6人目となる2年連続50本塁打を達成した大谷について、ロバーツ監督は「今年は投手をやりながら、打者としても昨年と同じような成績を残したのは素晴らしい」「打者と投手では考え方が違うと思う。翔平も投手と打者では違う人格を持っている」と絶賛。

さらに、「投手の時は攻撃的で支配的、どの球を投けるかを自分で決める」「反対に打者の時はより落ち着いて何にでも対応しようという心構え、なおかつ相手から研究や対策をされている中で安定した打撃成績を残せるのは素晴らしい」と、二刀流としての“両面の顔”を持つメンタルの強さに敬意を表していた。

