ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が9月29日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。2年連続50本塁打という偉業を達成した大谷翔平について語った。

  • デーブ・ロバーツ監督　(C)AbemaTV,Inc.

    デーブ・ロバーツ監督　(C)AbemaTV,Inc.

“両面の顔”を持つメンタルの強さに敬意

メジャー6人目となる2年連続50本塁打を達成した大谷について、ロバーツ監督は「今年は投手をやりながら、打者としても昨年と同じような成績を残したのは素晴らしい」「打者と投手では考え方が違うと思う。翔平も投手と打者では違う人格を持っている」と絶賛。

さらに、「投手の時は攻撃的で支配的、どの球を投けるかを自分で決める」「反対に打者の時はより落ち着いて何にでも対応しようという心構え、なおかつ相手から研究や対策をされている中で安定した打撃成績を残せるのは素晴らしい」と、二刀流としての“両面の顔”を持つメンタルの強さに敬意を表していた。

【編集部MEMO】
「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり

「めちゃくちゃ美人」「岡田結実ちゃんみたい」　令和ロマンくるま、旅先で出会った女性の美しさに釘づけに
ロバーツ監督、大谷翔平は「投手と打者では違う人格を持っている」「投手の時は…」
カレー屋で“真っ黒でびしょびしょのネズミ”が…友田オレが目撃した光景にスタジオ騒然
下水にまつわるトークにスタジオが静まり返る「100万人が…」　『ドーピングトーキング』
オリラジ藤森、妻から言われた辛辣な一言「まだ…」
若槻千夏、「今まで付き合ってきた人と全然違うタイプの人と結婚してよかった」と思うワケ
アンミカ、結婚で優先した感情は?　「旦那さんは初めてタイプじゃないけど…」
高額な“催眠術セミナー”の実態　会場は雑居ビルの狭い一室で…お見送り芸人しんいちが受講
島田珠代、元夫の死をきっかけに娘と9年ぶりに同居を開始した当時を回想　ある日…
島田珠代、3歳だった娘と離れ離れになった理由を語る「身を切られるような思い」
“交際0日婚”夫婦のエピソードにスタジオ驚愕! 婚姻届を見て年齢や苗字を初めて把握
中村獅童、のんの印象を聞かれて振り返った思い出「朝ドラ『あまちゃん』のイメージが強い」「同じ時期に…」
関連画像をもっと見る