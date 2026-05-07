連休明け、心と体がまだお休みモード…そんな経験、あなたにもありませんか？特に、行楽で酷使された足は、想像以上に疲労を溜め込んでいます。硬いアスファルトからの衝撃は、無意識のうちに私たちの体と心にストレスを与え、日常への切り替えをより困難にしているかもしれません。

しかし、もしその足元が、まるで雲の上を歩くかのように軽やかになったとしたら？

連休明けの体と心を「日常へ軟着陸」させる新習慣

開放感に満ちた連休から一転、日常生活に戻ることに心と体が戸惑う「5月病」のような気分は、誰しもが経験するものです。特に、連休中の移動やレジャーで酷使された足は、私たちが思う以上に疲労を蓄積しています。

そんな連休明けの憂鬱な気分を、足元から「ソフト・ランディング（軟着陸）」させ、軽やかな日常へと導いてくれる頼れるアイテムが登場しました。それは、あのABC-MARTが厳選した「新作ランニングシューズ」です。

「え、ランニングシューズを普段使い？」と意外に思うかもしれませんが、これこそ現代のライフスタイルにぴったりの新提案。まるで雲の上を歩くような心地よさ、そして日常に溶け込むスマートなデザインが、重くなりがちな一歩を「弾み」に変えてくれるはずです。

足元から始まる「快適な日常へのソフト・ランディング」

連休明けの「玄関を出たくない」という気持ち。その原因は、単なる気分の問題だけではないかもしれません。硬いアスファルトからの衝撃は、無意識のうちに身体を緊張させ、心のストレスを増幅させる要因にもなり得ます。

高密度ソールが叶える、未体験の衝撃吸収性

ABC-MARTが今回提案するのは、ランニングシューズが持つ「高密度ソール」の驚くべき衝撃緩衝性を、日々の通勤・通学といった日常シーンに転用する、まったく新しい履きこなし術です。この高密度ソールが、まるでクッションの上を歩くかのように、足への負担を徹底的に分散します。

膝への優しさが、心のハードルを下げる

特に注目したいのは、この「膝への優しさ」が、精神的なハードルを下げてくれるという点です。足元が軽ければ、重く感じていた道のりも短く感じられ、「一歩が軽い」という身体的な成功体験が、やわらかく日常へと着地する（ソフト・ランディングする）手助けをしてくれます。心と体は密接に繋がっていますから、足元から快適さを手に入れることで、気分も前向きになるのは想像に難くありませんね。

日常を彩る「色」と「形」の魔法

新しいシューズを選ぶとき、機能性はもちろん大切ですが、見た目のデザインやカラーも重要なポイントです。

視覚からポジティブに！気分を彩るニュアンスカラー

連休明けの時期、足元に取り入れたいのは、初夏の光に映える「アイシーな寒色系」や「柔らかなエクリュ（生成り）カラー」です。

には、アイシーグレーやネイビーが特におすすめ。知的な清涼感をもたらし、仕事への集中力を高めてくれる効果も期待できます。には、エクリュや温かみのあるベージュが馴染みやすいでしょう。見るだけで安心感を与え、連休中のリラックスした気分を適度に保ってくれます。

鏡に映る自分の足元が「自分に似合う色」であること。そんなささやかな高揚感が、きっと玄関を一歩踏み出す勇気に変わるはずです。

スマートなシルエットで、オンオフをシームレスに

「ランニングシューズって、競技用感が強くて普段使いしにくい…」そう思っている方もいるかもしれません。しかし、今回ピックアップされているモデルは、その常識を覆します。

ボリュームのある高密度ソールはそのままに、アッパー（甲の部分）はあえて細身でミニマルなデザインに仕上げられています。これにより、セットアップやスラックスといったビジネススタイルから、デニムなどのカジュアルスタイルまで、どんな服装にも違和感なくマッチする「スマート・シルエット」を実現。

連休中の「自由な自分」と、週明けの「オンの自分」。その境界線を曖昧に繋いでくれる（ソフト・ランディングさせてくれる）デザインこそが、現代の多様なライフスタイルに求められている一足の姿だと感じます。

ABC-MART厳選！足元に優しさとスタイルをくれる新作シューズ18選

それでは、ABC-MARTが提案する、連休明けの日常に寄り添う新作シューズを具体的に見ていきましょう。驚くほど豊富なラインナップの中から、あなたにぴったりの一足がきっと見つかるはずです。

1. とにかくソフトなクッション性にハマる「新作ランニングシューズ」9選

まずは、足への優しさを最優先したい方にぴったりの、高いクッション性が魅力のモデルたちです。

NIKE エア ウィンフロー 12

* 価格: 13,200円（税込）

* サイズ: 24.0cm~30.0cm

* 考察: ナイキの誇る「エア」テクノロジーが、優れた衝撃吸収性を提供。クリーンなライトグレーは、どんな装いにも馴染みやすく、カジュアルからビジネスまで幅広く対応するコスパの良さが魅力です。

NIKE ウィメンズ ボメロ プラス ESS

* 価格: 24,200円（税込）

* サイズ: 22.0cm~26.0cm

* 考察: 女性の足元を優しく包むように設計されたモデル。上質なクッションが長時間の着用でも疲れを感じさせにくく、ホワイトを基調とした洗練されたデザインは、日常のどんなシーンも格上げしてくれます。価格帯は高めですが、その快適性は価格以上の価値があるでしょう。

Adidas クライマクール AC

* 価格: 11,000円（税込）

* サイズ: 22.0cm~30.0cm

* 考察: 「クライマクール」の名の通り、優れた通気性が特徴。これからの季節、足が蒸れやすいという悩みを抱えている方には特におすすめです。シルバーのアクセントが効いたスタイリッシュなデザインは、まさに「視覚からポジティブに」を叶える一足。この機能性とデザインで1万円台は非常に魅力的です。

adidas アディゼロ EVO SL ウーブン

* 価格: 19,800円（税込）

* サイズ: 24.5cm~29.0cm

* 考察: 高速ランニングを追求する「アディゼロ」シリーズのDNAを受け継ぎつつ、日常使いにも適した快適さを実現。ウーブン素材のアッパーはフィット感も抜群で、ミニマルなカラーリングが「スマート・シルエット」を際立たせます。

PUMA マグマックス ニトロ 2 (11NEW NAVY)

* 価格: 22,000円（税込）

* サイズ: 25.0cm~29.0cm

* 考察: PUMA独自の「NITROフォーム」は、その名の通りマグマックス級のクッション性と反発性を両立。まるでバネのような弾む感覚は、一歩一歩を軽やかにしてくれます。深みのあるネイビーは、知的で落ち着いた印象を与えたい方にぴったり。

NEW BALANCE フレッシュフォーム エックス 860 WHT/MULTI(2JM)

* 価格: 17,930円（税込）

* サイズ: 22.5cm~25.0cm

* 考察: 「フレッシュフォーム エックス」は、優れた安定性と柔らかなクッション性を兼ね備えたニューバランスの代表的なテクノロジー。白を基調に、青とピンクのアクセントが効いたマルチカラーは、足元に明るさと個性をプラスしたい女性におすすめです。

ASICS W ゲルパルス17 MORGANITE/PINK

* 価格: 13,200円（税込）

* サイズ: 22.5cm~25.5cm

* 考察: アシックスの代名詞「GELテクノロジー」が、着地時の衝撃を効果的に吸収。優しいモルガナイトとピンクの組み合わせは、まさに「柔らかなエクリュカラー」を体現しており、女性らしい足元を演出してくれます。このクッション性でこの価格は非常にリーズナブル。

BROOKS GHOST17 BY

* 価格: 19,800円（税込）

* サイズ: 25.0cm~29.0cm

* 考察: ランナーから絶大な支持を得るブルックスのGHOSTシリーズ。その名の通り「幽霊」のように軽やかな履き心地は、日常の移動をストレスフリーにしてくれるでしょう。白いボディに鮮やかなアクセントが映え、さりげなくおしゃれを楽しめます。

PUMA ダーター プロ 2 LF #*01WH/G.GRAY

* 価格: 9,900円（税込）

* サイズ: 22.5cm~30.0cm

* 考察: 1万円を切る価格ながら、PUMAの技術が詰まったクッション性を提供する入門モデル。ホワイトとグレーの組み合わせは、どんなコーディネートにも合わせやすく、初めて高クッションシューズを試す方にもおすすめです。まさに「コスパ最強」と言える一足。

2. カラーリングや機能性で選ぶ「新作シューズ」9選

次に、デザイン性や特定の機能性を重視する方に向けた、個性豊かなモデルたちをご紹介します。

adidas アディゼロ Evo SL GREY/CORE/LIME

* 価格: 19,800円（税込）

* サイズ: 24.5cm~29.0cm

* 考察: 先ほど紹介したモデルの色違いですが、こちらはグレーベースにライムグリーンのアクセントが効いており、よりスポーティーでフレッシュな印象を与えます。「アイシーな寒色系」が好きな方にもおすすめです。

adidas クライマクール AC #DARK/COLL/OFFW

* 価格: 11,000円（税込）

* サイズ: 22.0cm~29.0cm

* 考察: クライマクールの高い通気性はそのままに、ダークトーンでまとめられたシックなカラーリングは、より大人っぽいスタイルにもマッチします。カジュアルダウンしすぎずに、快適さを手に入れたい方におすすめ。

NIKE エア マックス DN8 LTHR

* 価格: 27,500円（税込）

* サイズ: 24.0cm~31.0cm

* 考察: エア マックスシリーズの中でも、レザー素材を取り入れた高級感のある一足。ランニングテクノロジーを搭載しつつ、落ち着いたブラウンカラーと洗練されたデザインは、ビジネスシーンにも使える汎用性の高さが魅力です。足元を上品に見せたい方に、ぜひ挑戦してほしいですね。

NIKE ウィメンズ エア マックス フェノメナ

* 価格: 20,130円（税込）

* サイズ: 22.5cm~29.0cm

* 考察: フェノメナは、ナイキのエアテクノロジーと洗練されたデザインが融合したウィメンズモデル。黒を基調としたカラーに、さりげないメタリックゴールドのアクセントが、足元に華やかさを添えます。クッション性はもちろん、スタイリングの主役にもなる一足です。

New Balance U800 GRAY(3C0)

* 価格: 9,900円（税込）

* サイズ: 22.5cm~29.0cm

* 考察: ニューバランスらしい、クラシックながらもモダンなデザインが特徴のU800。深みのあるグレーは、どんなファッションにも合わせやすく、まさに「日常に溶け込む」一足。1万円を切る価格は、気軽にニューバランスの快適さを体験したい方にとって魅力的です。

New Balance フレッシュフォーム エックス 880 WHITE/GRN(5F6)

* 価格: 13,970円（税込）

* サイズ: 24.5cm~29.0cm

* 考察: 「フレッシュフォーム エックス」の優れたクッション性とサポート性を備えつつ、ホワイトとグリーンの爽やかなカラーリングが目を引きます。初夏の足元に清涼感を加えたい方や、アクティブな印象を演出したい方にぴったりです。

PUMA マグマックス ニトロ 2 (14RUBY SHIMMER)

* 価格: 22,000円（税込）

* サイズ: 25.0cm~29.0cm

* 考察: 先ほど紹介したマグマックス ニトロ 2の色違いで、こちらはルビーシマーという魅惑的なカラーが特徴。見る角度によって表情を変える美しい色合いは、まさに「視覚からポジティブに」を体現する一足です。機能性とデザイン性を両立したい方に。

ASICS 22H-30 GEL-RIDEWALK NECTO *021BG/SL

* 価格: 14,850円（税込）

* サイズ: 22.5cm~30.0cm

* 考察: アシックスの「GELテクノロジー」と「FlyteFoam」を融合させたモデル。クッション性と軽さのバランスが良く、長時間歩いても疲れにくいのが特徴です。ベージュとシルバーの組み合わせは、柔らかな印象を与えつつ、都会的なスタイルにも馴染みます。

MERRELL モアブ3シンセティックゴアテックス BURGUNDY/BURL

* 価格: 14,690円（税込）

* サイズ: 22.5cm~25.0cm

* 考察: トレッキングシューズの代表格、メレルの「モアブ」。GORE-TEX搭載で防水性も抜群なので、梅雨時期の通勤や悪天候の日でも足元を快適に保ってくれます。ランニングシューズとは異なるアプローチですが、その機能性の高さは日常使いでも大きなメリット。バーガンディカラーも上品で素敵ですね。

ABC-MARTが提案する、足元から世界を繋ぐ価値

今回ご紹介した素晴らしいシューズたちを届けてくれるのは、おなじみの「ABC-MART」です。1985年に「株式会社国際貿易商事」としてスタートした同社は、「世界共通の品質を世界共通の価格で」を創業以来の経営方針として掲げています。

この理念のもと、靴を中心とした商品を直接お客様に届けるため、「ABC-MART」の店舗を国内外に積極的に展開してきました。国内に1081店舗、韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗（いずれもグループ合計）という圧倒的な店舗数を誇り、その存在は私たちの生活に深く根付いています。

単なる靴の小売店ではなく、独自の視点でお客様のライフスタイルを豊かにする提案を続けるABC-MART。世界中の高品質な商品を、手の届きやすい価格で提供し続ける姿勢は、まさに「足元から世界を繋ぐ」企業としての揺るぎない立ち位置を示していると言えるでしょう。

会社概要

快適な一歩が、日常を変える

株式会社エービーシー・マート服部喜一郎東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F1985年6月6日靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売0120-936-610（平日月曜から木曜 10:00～17:00）

連休明けの重たい空気は、単なる気分の問題ではなく、体と心が新しい日常のリズムを必死に求めているサインでもあります。今回ご紹介したのは、ランニングテクノロジーを日常に転用することで、その心理的なハードルを身体的な「軽やかさ」から解消する新しいアプローチです。

膝への衝撃を和らげる高密度ソール、鏡を見るたびに高揚感をくれるパーソナルなカラー、そしてオンオフの境界をシームレスに繋ぐ洗練されたシルエット。これらはすべて、無理に走り出すのではなく、今のあなたを「日常へと軟着陸（ソフト・ランディング）」させるためにあります。

「玄関を出たくない」と感じる朝こそ、足元に頼ってみてください。その一歩が弾みへと変わる頃には、日常の景色も少しだけ明るく見え始めているはずです。

ABC-MARTは、あなたの健やかな一歩を、これからも足元からサポートし続けます。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。