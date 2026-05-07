「あの可愛いキウイブラザーズのぬいぐるみが欲しい！」そう願うあなたに、朗報です。ゼスプリが贈る、ファン待望のプレゼントキャンペーンが開催中！しかも、これが今年最後のチャンス。合計3000名にぬいぐるみがその場で当たるという、見逃せない企画です。健康にも良いゼスプリキウイを楽しみながら、愛らしいキウイブラザーズをあなたのものにする秘訣を、この記事でご紹介します！

今年最後のチャンス！キウイブラザーズぬいぐるみをゲットしよう

毎日を元気に過ごすために欠かせない栄養素がぎゅっと詰まったゼスプリキウイ。その美味しいキウイを楽しみながら、大人気のキウイブラザーズのぬいぐるみをゲットできるなんて、まさに一石二鳥ですよね。ゼスプリ インターナショナル ジャパンが開催している今回のキャンペーンは、私たちキウイブラザーズファンにとって最高のプレゼントではないでしょうか。対象商品に貼られたキャンペーンシールから応募すると、その場で抽選結果がわかるというスピーディーさも魅力です。

応募は簡単！「その場で当たる」ワクワク体験

キャンペーンシールが貼られたゼスプリキウイを見つけたら、以下の簡単な手順で応募に参加できます。まるで宝探しのようなドキドキ感を味わいながら、気軽に挑戦してみてください。

応募ステップを徹底解説

魅力的なポイント

はずれても大丈夫！「ダブルチャンス」で夢を掴む

: まずは、スーパーなどでのゼスプリキウイを探しましょう。キウイをゲットするだけで、追加費用なしで抽選に参加できるのは、とってもおトクな気分になりますね。: シールをめくると二次元コードが出てきます。これをスマートフォンで読み取り、「応募に進む」ボタンをタップ。: キウイに関する簡単なクイズに答えます。もし間違えても「もう一度挑戦する」で再挑戦できますよ。: クイズに正解したら「応募する」ボタンを押し、抽選に参加。結果はすぐに画面に表示されます。: 忙しい毎日の中でも、これなら気軽に挑戦できます。: クイズを通じて、普段何気なく食べているキウイがどれほど栄養豊富なのかを再認識できます。不正解でも何度でも挑戦できるので、プレッシャーなく楽しめますよ。

もし一度はずれてしまっても、落ち込む必要はありません！今回のキャンペーンには、ファンにとって嬉しい「二度目のチャンス」が用意されています。

諦めないあなたに贈る二度目のチャンス

はずれてしまっても、「X（旧Twitter）でシェア」ボタンから投稿することで、なんとダブルチャンス賞に応募できるんです。最後まで夢を追いかけられるのは、キャンペーンをさらに盛り上げてくれます。

どのサイズが欲しい？愛らしいぬいぐるみ賞品

賞品は、ファンにはたまらないキウイブラザーズのぬいぐるみ！

では、グリーンまたはゴールドのぬいぐるみがそれぞれ1,000名様、合計2,000名様。では、グリーンまたはゴールドのぬいぐるみがそれぞれ500名様、合計1,000名様。

どちらのサイズのぬいぐるみも、愛らしい姿に癒やされること間違いなしです。

美味しくて健康的！ゼスプリキウイの驚くべき栄養パワー

このキャンペーンを主催するゼスプリは、美味しさだけでなく、その栄養価の高さでも知られています。実は、ゼスプリのキウイは身近なフルーツの中で栄養素の充足率がナンバー１なんです！

1個で10種類の栄養素をチャージ

たった1個のキウイに、ビタミンC、食物繊維、カリウムなど、日常生活で積極的に摂りたい10種類の栄養素がぎゅっと詰まっています。これらの栄養素がパワフルに組み合わさることで、私たちの健康を幅広くサポートしてくれるんですね。

特に注目したい栄養素たち

: 免疫力アップや美肌に欠かせない抗酸化作用。: 腸内環境を整え、お通じをサポート。: 体内の塩分バランスを調整し、むくみ対策にも。: 若々しさを保つ抗酸化ビタミン。: 細胞の生成を助け、特に妊婦さんにも重要。: タンパク質代謝や神経機能の維持に。: 骨の健康維持や血液凝固に。: 筋肉や神経の機能、骨の形成に。: 貧血予防に不可欠なミネラル。: 鉄の吸収を助け、骨や血管の健康維持に。

まさに「食べるサプリメント」とも言えるゼスプリキウイ。健康的な毎日を送るためにも、積極的に食卓に取り入れたいですね。

応募期間と詳細をチェック！見逃し厳禁

このお得なキャンペーンは期間限定、数量限定です。応募を考えている方は、以下の詳細をしっかりチェックしてください。

応募期間

2026年5月7日(木)00:00～5月26日(火)23:59

期間が限られているので、早めの応募をおすすめします！

対象商品と販売店舗

キャンペーンシールが貼付されたゼスプリキウイパックが対象です。全国のスーパーマーケットなどで販売されていますが、数量限定のため、売り切れ次第終了となります。また、店舗によっては取り扱いがない場合もありますのでご注意ください。

賞品一覧

賞品カテゴリ 賞品内容 当選者数 大当たり賞 キウイブラザーズ【グリーン】中サイズぬいぐるみ1体 または キウイブラザーズ【ゴールド】中サイズぬいぐるみ1体 各1,000名様（合計2,000名様） ※内容は選べません ダブルチャンス賞 キウイブラザーズ【グリーン】小サイズぬいぐるみ1体 または キウイブラザーズ【ゴールド】小サイズぬいぐるみ1体 各500名様（合計1,000名様） ※内容は選べません

お問い合わせ先

キャンペーンに関する質問は、以下の事務局へどうぞ。

* 2026年4月30日(木)～2026年6月30日(火)

クイズに答えてその場で当たる！キウイでラクに栄養キャンペーン事務局

メール：info@zespri-iwcp-8.com (受付時間：10:00～17:00 ※土日祝日を除く)

* 2026年7月1日(水)以降

お客様相談室

電話：0120-171-491 (受付時間：9:00～17:00 ※土日祝日を除く)

まとめ：キウイを食べて、笑顔も健康も手に入れよう！

ゼスプリキウイの美味しさと栄養を楽しみながら、大人気のキウイブラザーズぬいぐるみが手に入る今回のキャンペーンは、まさに「今年最後のビッグチャンス」！応募も手軽で、外れてもダブルチャンスがあるというのは、参加者にとって嬉しいポイントですよね。

キウイを買って、栄養クイズに挑戦し、可愛いぬいぐるみをお迎えする。この素敵な機会をぜひ活かして、あなたの生活にゼスプリキウイとキウイブラザーズの笑顔を取り入れてみませんか？私も早速、キャンペーンシール付きのキウイを探しに行こうと思います！皆さんも、この機会を見逃す手はありませんよ！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。