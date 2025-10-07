チロルチョコは「カラフルピーチ〈袋〉」を10月3日より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。

同商品は、大人気のゲーム実況グループ「カラフルピーチ」とコラボしたもの、パッケージはカラフルピーチ初の学ラン&セーラー服。フレーバーはサクッとさわやかな甘み広がるピーチタルト味。ピーチ風味生地のさわやかな甘みとカスタード風味生地の優しい甘みがベストマッチしており、タルトをイメージしたバタークッキー入りでサクッと食感だ。

メンバーそれぞれが個包装になっており、カラフルで並べても飾っても可愛いパッケージとなっている。学園祭をイメージしたカラフルピーチ初の学ラン&セーラー服で登場。ハロウィン風の可愛いさも満載。個装は全12種類(ランダム封入)。

カラフルピーチは、2020年に誕生した実況グループ「カラフルピーチ」略して「からぴち」。個性豊かなメンバーが繰り広げるストーリーはどれも面白く、クオリティーの高いものばかり。YouTubeチャンネル登録者数は229万人(2025年9月現在)、総再生数は24億回にのぼる。

2024年の幕張メッセ単独イベント後、2025年6月にはぴあアリーナMMにて3公演計2.7万人動員、同日全国約200箇所の映画館にてライブビューイング実施、7月には大阪でも追加公演を実施、全会場・ライブビューイングと合わせてのべ9.5万人の観客を動員した。

10月3日より、全国のセブン‐イレブンで順次発売。価格は、1袋(6個入り)162円。