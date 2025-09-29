ブルボンは9月23日、「じゃがチョコグランデリッチミルク」を発売した。

同商品は、乳原料をたっぷり使用したミルク感豊かなチョコレートを、塩味のポテトスナックにコーティングしたサクサク食感のお菓子。同社商品「じゃがチョコ」比で2倍のチョコレートを掛けている。価格はオープン。