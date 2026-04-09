井上いくらさん(@Ikura_umaine)が手掛ける“世界一かわいいうんちのンチ”が、4月11日、ラウンドワン限定プライズとして登場します!

こちらが、謎多き存在「ンチ」です。バナナが大好物だというンチは、黄色いもちもちボディと優しい性格で、みんなに癒しを与えるゆるふわキャラなのだとか。

そんな可愛いンチのもちもちボディを完全再現したマスコットは、約8cmという手のひらサイズでとってもキュート。思わずニギニギしたくなっちゃいます!

ラインアップは、「のーまるンチ」「にっこりンチ」「あんぐりンチ」「うえーんンチ」の全4種。SNSでは、「待ってンチじゃん! 欲しい!」「あんぐりンチ!ほしい!かあいー!」「ずっと欲しいと思ってたから嬉しい」「うぇーんンチください」「取りに行かな!!!」と話題に。どの表情もユニークで可愛いですよね。

ンチが大好きな人も、初めて知った人も、ラウンドワンで探してみてくださいね。