ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が3日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

ライバーのプロデュース事業も

番組では、元HKT48で、現在は実業家としても活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子の出産と子育てに密着した。

現在はタレントプロデュースや化粧品開発を手掛け、最も力を入れているのがインターネットでライブ配信を行うライバーのプロデュース事業。設立から5年、所属ライバーは1万3000人にもなり、日本トップのライバー事務所に上り詰め、年商は20億円以上と語る。

その多忙な生活の中での子育ては「チームでやるべき」という考えのもと、夫や幼馴染のマネージャーと協力する独自のスタイルを公開。赤ちゃんの睡眠時間やミルクの量を共有するアプリを導入し、家事も「夜型の夫」と「朝型のゆうこす」で分担。洗濯物は「自分のケツは自分で拭け」をルールに、各自でしまうなど、徹底した仕組み化で家庭を運営。ゆうこすは「仕事も家庭も子育ても、選択肢は全部選びたくて。私は欲張りです」と力強く話していた。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

ゆうこす、年商を語る　1万3000人のライバーが所属する事務所を経営し…
妊娠・出産で30kg増えて産後には体重が80kgに→そこから5カ月で20kgの減量に成功　ゆうこすが産後太りを克服した方法とは　『ダマってられない女たち season2』
アレン様、“恋リア初鑑賞”で驚いたこと「恋リアって…」
ロバーツ監督が“ドジャース史上最高の投手”と語る選手とは「彼は…」
体重100kg以上の人をレンタルできる「デブカリ」で働く女性たちの日常に密着　『ダマってられない女たち season2』
海辺でキス→さらにふたたびキス　その夜、宿泊先に戻った2人は…
のん、カッコよさに「ヒャー!」となった俳優とは　9月29日スタートの新ドラマでバディ役
【画像あり】「めちゃくちゃ美人」「岡田結実ちゃんみたい」　令和ロマンくるま、旅先で出会った女性の美しさに 釘づけに
ロバーツ監督、大谷翔平は「投手と打者では違う人格を持っている」「投手の時は…」
カレー屋で“真っ黒でびしょびしょのネズミ”が…友田オレが目撃した光景にスタジオ騒然
下水にまつわるトークにスタジオが静まり返る「100万人が…」　『ドーピングトーキング』
オリラジ藤森、妻から言われた辛辣な一言「まだ…」
関連画像をもっと見る