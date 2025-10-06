ゆうこす、年商を語る　1万3000人のライバーが所属する事務所を経営し…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が3日に配信された。

ライバーのプロデュース事業も

番組では、元HKT48で、現在は実業家としても活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子の出産と子育てに密着した。

現在はタレントプロデュースや化粧品開発を手掛け、最も力を入れているのがインターネットでライブ配信を行うライバーのプロデュース事業。設立から5年、所属ライバーは1万3000人にもなり、日本トップのライバー事務所に上り詰め、年商は20億円以上と語る。

その多忙な生活の中での子育ては「チームでやるべき」という考えのもと、夫や幼馴染のマネージャーと協力する独自のスタイルを公開。赤ちゃんの睡眠時間やミルクの量を共有するアプリを導入し、家事も「夜型の夫」と「朝型のゆうこす」で分担。洗濯物は「自分のケツは自分で拭け」をルールに、各自でしまうなど、徹底した仕組み化で家庭を運営。ゆうこすは「仕事も家庭も子育ても、選択肢は全部選びたくて。私は欲張りです」と力強く話していた。