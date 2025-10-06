ジェイコムウエスト（J:COM）はNHK大阪放送局と共催で、NHK交響楽団メンバーによるアンサンブルコンサートを開催する。会場は大阪市中央公会堂（大阪市北区中之島）で、開催日は2025年10月31日と2026年1月16日の2回。各回700名、合計1,400名を無料招待する。

会場となる大阪市中央公会堂の外観 (c)大阪市中央公会堂

2025年4月に指定管理者となって初めての主催イベント

J:COMは2025年4月から同公会堂の指定管理者となっており、主催イベントの開催は今回が初めて。地域住民への感謝を込め、文化芸術の振興を目的としたもので、公会堂の歴史と建築美を背景に、クラシックの名曲や映画音楽、NHK大河ドラマや連続テレビ小説のテーマ曲など、幅広い世代が楽しめるプログラムが用意されるという。

第1回（10月31日）はモーツァルト作曲「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」などを演奏。出演は、バイオリンの三又治彦と丹羽洋輔、ビオラの中村翔太郎、チェロの三戸正秀、コントラバスの市川雅典、フルートの甲斐雅之。

第2回（2026年1月16日）はベートーベン作曲「交響曲第5番（運命）」などが予定され、出演は、バイオリンの宇根京子と坪井きらら、ビオラの御法川雄矢、チェロの村井将、コントラバスの矢内陽子、オーボエの吉村結実。

大集会室 (c)大阪市中央公会堂

参加は事前応募制で、第1回はすでに受付を終了。第2回は12月1日23時59分まで専用サイトで受け付けており、応募多数の場合は抽選となる。J:COMサービスの加入・未加入を問わず応募可能だが、未就学児は参加できない。

J:COMは今後も、地域との連携を通じてエンターテイメントを提供し、地域の歴史や文化の継承、活性化に貢献していくとしている。