JCOMは10月1日、モバイルサービス「J:COM MOBILE」において、大容量プラン「50GB」の提供を開始した。月額料金は3,828円で、「データ盛」を利用すると最大60GBまで増量される。

J:COM MOBILE

データ盛／セット割が適用されれば月額2,000円で60GB利用可能

新たに追加された「50GBプラン」は、動画視聴やオンラインゲームなど、大容量のデータ通信を頻繁に利用するユーザーのニーズに応えるものとなる。

同社のテレビサービス、ネットサービス、固定電話サービス、電気サービスのいずれか1つ以上を契約しているユーザーには「データ盛」が自動で適用され、追加料金なしでデータ容量が10GB増量され、月間のデータ通信量は合計60GBとなる。

料金面では、インターネットサービスやテレビサービスなどと組み合わせることで、毎月最大1,100円が割り引かれる「セット割」の対象となる。

データ容量別の月額料金

新プランはeSIM（SUプラン）と物理SIM（STプラン）の両方に対応し、既存のJ:COMサービスと併用することで追加データが自動付与される。

契約事務手数料は原則3,300円だが、他のJ:COMサービスを同時に新規加入またはサービス追加する場合は免除される場合があるとのこと。