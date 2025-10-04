フジテレビの動画配信サービス・FODのPPV(ペイ・パー・ビュー)では、RIP SLYMEのライブシリーズ「DANCE FLOOR MASSIVE(DFM)」の集大成ともいえる全国ツアー『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』のツアーファイナル・東京公演を、11月15日18時から生配信。10月4日からチケット販売がスタートした。

『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』

1994年に結成し、2001年に「STEPPER’S DELIGHT」でメジャーデビューを果たしたRIP SLYME。斬新なビートと個性豊かなMC陣によるマイクリレーで独自のHIP HOPスタイルを鳴らし続け、数々のヒット曲を世に送り出してきた。２ndアルバム『TOKYO CLASSIC』のミリオンヒット、日本のHIP HOPアーティストとして史上初となる日本武道館での単独公演、そして5万人を動員した野外ライブなど、その歩みはまさに日本の音楽シーンの金字塔だ。

活動休止やメンバーの脱退を経て、2022年にはRYO-Z、ILMARI、FUMIYAの3人で再始動。そして今年4月、PESとSUが正式復帰し、待望の“4MC＋1DJ”オリジナル編成がついに復活した。この5人での活動は、メジャーデビュー25周年を迎える2026年3月22日までの期間限定となる。

再結集後は、シングル「どON」のリリースやベストアルバム『GREATEST FIVE』の発売、m-floとの歴史的コラボレーション、大型フェスへの出演など、まさに“再集結イヤー”にふさわしい熱狂が続いている。

そして、その集大成ともいえる全国ツアー『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』が現在開催中。仲でも「DANCE FLOOR MASSIVE(DFM)」は、ファンにとって特別な意味を持つライブシリーズ。今回“FINAL”と銘打たれたこのツアーは、オリジナルメンバーでのツアーとして、多くの注目を集めている。