あきんどスシローは、「大切り厳選まぐろ食べ比べ」をはじめとする、一皿で二度楽しめる『秋の味くらべまつり』を9月10日より全国のスシローにて開催する。

9月10日から開催する『秋の味くらべまつり』は、スシローならではの一皿で異なる味わいを食べ比べができる商品を用意。

目玉商品は、「大切り厳選まぐろ食べ比べ」だという。厳選まぐろは、味が濃厚で色味が濃い、40㎏以上の大型サイズのめばち鮪を使用し、さらに尾切り選別で身の縮みや色目を選別してスシロー基準に合うものを仕入れている。

この度、厳選したまぐろの赤身を大切りにし、2種類の味わいで食べ比べができる一皿を税込120円～で販売。ひとつは赤身の深い味わいをそのままで、もうひとつは煮切り醤油に漬けることでまぐろの旨みを引き立てた漬けで楽しめるとのこと。

そのほか、天然のいかを3種類のトッピングで食べ比べができる「天然いか3貫盛り」は、さわやかな辛みの生姜、酸味でいかの甘みが引き立つレモン、ピリ辛がいかの甘みに合う明太子で提供する。

また、肉ずし3種を味比べができる「肉3貫盛り」は、豚塩カルビは甘い脂を、塩だれグリルチキンはジューシーさを、豚トロ炙りは香ばしさととろける脂を堪能できるとのこと。