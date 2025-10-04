JR東日本と三井不動産、森永乳業は、旧森永プラザビル跡地を中心に進める「田町駅西口駅前地区開発事業」の起工式を10月1日に行い、工事に着手したと発表した。田町駅西口デッキ直結、都営地下鉄三田駅とも接続する立地を生かし、オフィス・商業施設・産業支援施設を備えた大規模ミクストユース型開発を行うとしている。

「田町駅西口駅前地区開発事業」駅前デッキ広場イメージパース

建物は地上24階・地下2階、高さ約125mで、延床面積は約9万8,570平方メートル。1期工事として2029年3月に建物が竣工し、2期工事として2033年度に緑地広場を整備して全体完成を迎える予定となっている。建物は6～23階をオフィスとし、1フロア最大約3,270平方メートルで田町・三田エリア最大級のフロアプレートを確保。森永乳業の本社移転も予定している。4階には、スタートアップの育成・支援拠点として産業支援施設を設置。1～3階はJR東日本グループのアトレが運営する商業施設とする。

「駅まち一体の基盤整備」として、駅前交通広場を約1,200平方メートルから約3,000平方メートルに拡張し、歩道部の拡張やバス・タクシー乗降場の引込みを通して歩行者ネットワークの改善を図る。あわせて国道15号に面する交差点をスクランブル化し、安全性と快適性を向上させる。2階レベルでは、JR田町駅構内の東西自由通路拡幅と駅前デッキ広場の拡張、地下鉄三田駅とつながるバリアフリー動線の新設も計画している。

外観イメージパース(国道15号側)

国道15号イメージパース(スクランブル交差点化)

交通広場・駅前デッキ広場断面イメージパース

緑地広場イメージパース(2033年度竣工予定)

駅前デッキ広場イメージパース(計画敷地内 商業施設付近)

災害発生時、帰宅困難者の一時滞在施設としての役割も担えるよう整備を行う。具体的には、中圧ガス発電で約1週間程度の電力供給ができるようにするほか、停電・停ガス時でも72時間の電力供給が可能な環境を用意する。