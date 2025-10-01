100円寿司チェーンの「はま寿司」は10月1日より、「はま寿司 うにと旨ねた秋祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、天然ウニの濃厚な旨みと甘みを堪能できる「うにつつみ」をはじめ、特製味噌だれで味わう「九州産 あじのたたき大葉つつみ(みそ和え)」が、お手頃価格の110円で登場。

また、脂のりが良くなめらかな「静岡県焼津産 一本釣りとろかつお」、ウニの風味豊かなジュレがマダイとマッチする「活〆まだい～うにの特製ジュレのせ～」も110円で味わうことができる。

さらに、お酢の程よい酸味がサバの旨みを引き立てる「京都舞鶴港水揚げ しめさば」や、刻み柚子が爽やかな「国産牛のそぼろいなり」、ドイツ産岩塩を使用した特製ソースでいたらく「えび(岩塩ガーリックオニオン)」が、いずれも176円で登場。

至福の一貫シリーズでは、脂がのり身が引き締まった「鹿児島県産 活〆かんぱち」、とろけるような食感の「地中海産 大切り本鮪中とろ」を各319円で堪能することができる。

また、サイドメニューには、ウニの旨みが詰まったクリームソースがクセになる「濃厚うに入りクリームコロッケ(3個)」(297円)や、熊本名物“からしれんこん”風に仕上げた「辛子れんこん風ふわふわ天(おろし添え)」(242円)がラインアップされている。

さらに、はまカフェラボでは、ココアビスケットとクッキー&クリームのアイスをのせた「クッキー&クリームパルフェベリーソース添え」が登場。価格は429円。