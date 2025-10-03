HANAが新曲「My Body」配信リリース決定、新アー写真公開

HANAが、10月13日（月）に新曲「My Body」を配信リリースすることが決定した。

作詞には前作と同様にMOMOKAが参加しており、”いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。自分自身を大切にする、あたりまえだけど忘れてしまいがちな、セルフラブの気持ちを思い出させてくれる楽曲で、サビに登場する”君のためじゃない my body”という印象的かつパワフルなフレーズとなっている。

また、リリースに合わせて新アー写も公開された。新曲「My Body」の世界観と、そこに表されるパワフルなメッセージを体現したビジュアルとなっており、ビビッドなカラーリングの中で、HANAが今までに見せたことのない表現に挑戦している。これまで多様な個性や魅力を放ってきたHANAだからこそ打ち出せる、インパクトある作品に仕上がっている。

＜リリース情報＞

HANA

Digital Single「My Body」

2025年10月13日（月）リリース

配信リンク：https://hana-brave.lnk.to/MYBODY

iTunesプリオーダー：https://itunes.apple.com/jp/album/1842761540

＜ライブ情報＞

全17都市、25公演をまわる初の全国ホールツアー開催

※公演情報に関しては追ってアナウンスいたします。

【愛知】2026年3月7日（土） / 3月8日（日）

【茨城】2026年3月21日（土）

【東京】2026年3月29日（日）

【福岡】2026年4月3日（金） / 4月4日（土）

【広島】2026年4月10日（金）

【岡山】2026年4月12日（日）

【大阪】2026年4月18日（土） / 4月19日（日）

【香川】2026年4月26日（日）

【北海道】2026年5月2日（土）

【宮城】2026年5月5日（火・祝） / 5月6日（水・祝）

【千葉】2026年5月9日（土）

【兵庫】2026年5月22日（金） / 5月23日（土）

【静岡】2026年6月7日（日）

【神奈川】2026年6月19日（金） / 6月20日（土）

【京都】2026年6月26日（金）

【東京】2026年7月11日（土） / 7月12日（日）

【石川】2026年7月18日（土）

【新潟】2026年7月20日（月・祝）

HANA 公式HP https://hana.b-rave.tokyo