Arakezuri、新曲がびわ湖放送「高校野球ハイライト」番組テーマソングに決定

滋賀発ロックバンド・Arakezuriの新曲「ダイヤモンド」が、7月5日（日）よりびわ湖放送で放送される「高校野球ハイライト」の番組テーマソングに決定した。

まっすぐな想いと疾走感あふれるサウンドに乗せて、夢に向かってひたむきに努力を重ねる高校球児たち、そして自身の夢に向かって走り続けるすべての人へ向けた応援歌となっているとのこと。同楽曲は番組放送開始日と同日の7月5日（日）に配信リリースされる。

＜リリース情報＞

Arakezuri

「ダイヤモンド」

7月5日（日）リリース

https://nex-tone.lnk.to/Arakezuri_Diamond

※Apple Music・プリアド（Pre-add）、Spotify・プリセーブ（Pre-save）の受付は6/21（日）からとなります。

※6/21（日）からTikTokにて音源先行配信

※配信開始の時間は、各配信サイトの更新状況により告知時間より遅れる場合もございます。

番組情報

放送期間：7月5日（日）〜7月25日（土）※予定

放送時間：

月〜木 23:06〜23:55

金 22:00〜22:49

土・日 23:00〜23:49

※放送日時は試合日程などの都合により変更になることがあります。

放送地域：滋賀県全域

※お住まいの地域のテレビ番組表をご確認下さい。