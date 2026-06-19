SWEE、新作EP『BAYSIDE TAPE』リリース決定

横浜出身のシンガー・SWEEが、新EP『BAYSIDE TAPE』を6月26日（金）に発売することを発表。また、全6曲を収録した同作から、先行シングルとして新曲「In The Game」(Prod. llouis)をリリースした。

そんなSWEEはApple Musicが世界中の才能に溢れた将来有望なアーティストを紹介する企画『Up Next』の日本版「Up Next Japan」6月度アーティストに選出。Apple Musicのラジオ番組「Tokyo Highway Radio」にもゲスト出演し、シンガーとしての活動のルーツや、新曲「In The Game」、NEW EP「BAYSIDE TAPE」などについて語っている。

＜リリース情報＞

SWEE

「In The Game」 (Prod. llouis)

配信中

https://linkco.re/38NHV0ZA

Apple Music 「Tokyo Highway Radio」

https://music.apple.com/jp/curator/tokyo-highway-radio-with-mino/1526878529

SWEE

NEW EP『BAYSIDE TAPE』

2026年6月26日（金）リリース

=収録曲=

1. In The Game

Lyric：SWEE

Music : llouis

Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO

Produced by llouis

2. Hustlin'

Lyric：SWEE

Music : Wavy SZN

Recorded by Ryusei @ ebonyeyes studio

Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO

Produced by Wavy SZN

3. Letter To My Brothers

Lyric：SWEE

Music：DJ RYO-TA, BGF Wave

Recorded by Ryusei @ ebonyeyes studio

Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO

Produced by DJ RYO-TA, BGF Wave

4. There 4 Me

Lyric：SWEE

Music : THESIXDAYTONA, J-ViewCycle

Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO

Produced by THESIXDAYTONA, J-ViewCycle

5. TRUTH

Lyric：SWEE

Music : THE UNCLE

Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO

Produced by THE UNCLE

6. アイツ

Lyric：SWEE

Music : DJ RYO-TA

Recorded & Mixed & Mastered by : Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO

Produced by DJ RYO-TA

Cover Photo: UG

Label: VERETTA SOUNDS

Catalog Number: VRTS-011