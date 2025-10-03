MIYACHI、AK-69とタッグを組んだ反骨的新シングルリリース

東京・渋谷発のラップアイコン、MIYACHIが、日本のヒップホップ界を代表するレジェンドAK-69とのコラボレーションによる新曲「DO ME」をリリースした。
本作は、10月17日リリースとなるニューアルバム『SALARYMAN STRIKES BACK』（サラリーマンの逆襲）からの先行3rdシングル。新曲「DO ME」は、社会の古い常識や固定観念を脱ぎ捨て、”自分らしさ”を貫くことを高らかに宣言する、パワフルなメッセージソング。クラブ／トラップ調のビートに乗せて、 MIYACHIの洗練されたフローとAK-69の存在感あるバースがぶつかり合い、強烈なエネルギーを放つ。
MIYACHIはこう語る。「もう古いルールブックは捨てよう。これは”ノーフィルター”で生きるってこと。自分の真実を生きる時代なんだ」。
＜リリース情報＞
MIYACHI, AK-69
ニュー・シングル「DO ME」
配信中
https://massappeal.lnk.to/DOME
レーベル：Mass Appeal
MIYACHI
ニュー・アルバム『SALARYMAN STRIKES BACK』
リリース日：2025年10月17日
レーベル：Mass Appeal