MIYACHI、AK-69とタッグを組んだ反骨的新シングルリリース

東京・渋谷発のラップアイコン、MIYACHIが、日本のヒップホップ界を代表するレジェンドAK-69とのコラボレーションによる新曲「DO ME」をリリースした。

本作は、10月17日リリースとなるニューアルバム『SALARYMAN STRIKES BACK』（サラリーマンの逆襲）からの先行3rdシングル。新曲「DO ME」は、社会の古い常識や固定観念を脱ぎ捨て、”自分らしさ”を貫くことを高らかに宣言する、パワフルなメッセージソング。クラブ／トラップ調のビートに乗せて、 MIYACHIの洗練されたフローとAK-69の存在感あるバースがぶつかり合い、強烈なエネルギーを放つ。

MIYACHIはこう語る。「もう古いルールブックは捨てよう。これは”ノーフィルター”で生きるってこと。自分の真実を生きる時代なんだ」。

＜リリース情報＞

MIYACHI, AK-69

ニュー・シングル「DO ME」

配信中

https://massappeal.lnk.to/DOME

レーベル：Mass Appeal

MIYACHI

ニュー・アルバム『SALARYMAN STRIKES BACK』

リリース日：2025年10月17日

https://massappeal.lnk.to/SSB

レーベル：Mass Appeal