LAMP EYEが新曲「UpHillBattle」MV公開、イベント「熱帯雨林」開催も

日本のHIP HOPグループLAMP EYEが、6月26日（金）に新曲「UpHillBattle」（Prod. DJ YAS）をリリース。MUSIC VIDEOも公開した。

活動30周年となる本年を飾る本楽曲は、待望の新作アルバムからの先行シングルとなる。

また、8月8日（土）にはクラブチッタ川崎にて、ライブイベント「熱帯雨林」を開催。LAMP EYE・キングギドラ・RHYMESTERが出演するアニバーサリーイヤーを飾るに相応しい豪華ラインナップとなっている。チケットは6月27日正午より先着先行が開始となる。

＜リリース情報＞

LAMP EYE

「UpHillBattle」（Prod. DJ YAS）

配信中

https://linkco.re/nZ2hvg8f

＜ライブ情報＞

「熱帯雨林」

2026年8月8日（土）クラブチッタ川崎

時間：OPEN 17：00・START 18:00

出演：LAMP EYE / キングギドラ / RHYMESTER

券売スケジュール：

イープラス先着先行

受付期間：6/27（土）12:00〜7/19（日）18:00

受付URL：https://eplus.jp/nettaiurin0808/

一般発売 7/25（土）12:00 〜

受付URL：https://eplus.jp/nettaiurin0808/