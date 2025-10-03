フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、放送開始30周年を記念して話題を集めた作品と「その後」の物語を、5日から5週連続で放送する。

ガイド役を務めるのは、2004年から20年以上、52本のナレーションを担当してきた宮崎あおい。各回の語りを、森川葵、水川あさみ、清原果耶という俳優陣が担当する。

ラインナップは、以下の通り。

■10月5日放送「借金地獄物語」(1997年)

平成の大不況の中、日曜の午後としては異例の世帯視聴率15.9％(ビデオリサーチ調べ・関東地区)という番組歴代最高を記録。住宅ローン破綻で家族が離散、借金に追われ夜の街で働く若者、競売物件で利益を得る不動産業者などに密着。借金を返す者、借金で稼ぐ者、借金に人生を奪われる者……借金地獄の果てに、人は何を失い、何をつかむのか。取材当時から30年近くの時が過ぎた今、「お金が全て」と語っていた不動産業者の“その後”にも迫る。

■10月12日放送「われら百姓家族」シリーズ(2000年～)

都会を離れ、兵庫の山奥で自給自足の暮らしを目指した父と6人の子どもたちの20年の物語。母との離別、進学や就職をめぐる葛藤、父への反発と別れ、結婚、新たな家族の誕生…自然と向き合い生きる家族の姿をカメラは追い続け、番組歴代最長20年の長期取材シリーズとなった。

■10月19日放送「おじさん、ありがとう～ショウとタクマと熱血和尚～」(2019年)

子どもを取り巻くいじめや虐待が深刻化する時代に、家庭に居場所を失った少年少女たちと、彼らを支え続けた熱血和尚との交流を12年にわたり取材。放送は大きな反響を呼び、民放連賞テレビ教養部門・最優秀賞、ATP賞・テレビグランプリ、ニューヨークフェスティバル・銀賞など、国の内外で数々の賞を受賞した。歴代最多受賞作。語りは森川葵。

■10月26日放送「女装と家族と終活と～キャンディさんの人生～」(2021年放送)

1990年代、原宿の歩行者天国で注目されたキャンディ・H・ミルキィさん。“コスプレ”や“LGBTQ”などの言葉が周知されていなかった時代から、偏見や差別に負けずに女装を愛し“自分らしく生きる”ことを貫いた人。晩年、難病を患い体調が悪化する中で“終活”を続け、病床にありながら「最後まで自分の姿を映してほしい」と願い続けたキャンディさん。集中治療室の中までカメラが見つめた姿を、水川あさみの語りで届ける。

■11月2日放送「私のママが決めたこと～命と向き合った家族の記録～」(2024年)

全身に転移したがんに苦しむ中、日本では許されていない安楽死をスイスで選んだ母と、その決断に向き合う夫と2人の娘の姿を記録した。TVer見逃し配信では、報道・ドキュメンタリー部門で、歴代最高となる73万回再生(8日間、※最終的には84万回再生)。またニューヨークフェスティバルで金賞を受賞するなど、国の内外で高く評価された。今回の放送では、最愛の母が最期を迎えたスイスへ2人の娘が旅に出る。亡き母の最期の地を訪ねながら、娘たちが新たに見つけたものとは。語りは、清原果耶。

【編集部MEMO】

「私のママが決めたこと～命と向き合った家族の記録～」の山本将寛ディレクターは「安楽死を扱うドキュメンタリーは、言葉の中に“死”という文字があるだけに、暗く重くなりがちですが、家族が話し合って決めた一つの決断であるからこそ、ここまで前を向くことができるということを多くの人に見てもらえるのは、意義のある放送になるのではないかと個人的に思っています」と今回の放送を予告している。

(C)フジテレビ