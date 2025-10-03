ジャルパックは、JALダイナミックパッケージ「心を動かす旅 オホーツク流氷紀行3・4日間～冬の網走・知床をたずねて～」を販売している。

流氷ウォーク ※画像はイメージ

本ツアーは「“オホーツク”冬の風物詩“氷”をみる! まなぶ! かんじる! そしてたのしむ!!」をテーマに掲げ、現地係員付きの団体型「オホーツク満喫プラン」と、自由度の高い個人型の「オホーツク自由自在プラン」の2つのプランを用意。

「オホーツク満喫プラン」では、知床での流氷ウォーク、網走でのわかさぎ釣り・ファットバイク・流氷カヤックのうちいずれか1つを選べる冬のアクティビティ体験や北見でカーリング体験(3月6日出発のみ)が可能。そのほか、流氷観光砕氷船「おーろら」乗船や冬のオホーツクを代表する観光地の訪問ができる。オホーツク流氷館の入館券と流氷ソフトクリーム付き。設定期間は、2026年2月12日出発(2泊3日コース)、2026年3月6日出発(3泊4日コース)。

流氷観光砕氷船おーろら ※画像はイメージ

「オホーツク自由自在プラン」では、滞在中、レンタカー(ハイブリッド車)付きとなっており、知床での流氷ウォーク体験が可能。また、こちらもオホーツク流氷館の入館券と流氷ソフトクリーム付きとなっている。さらに、限定オプションとして流氷観光砕氷船「おーろら」の乗船券を割引価格で用意しているとのこと。設定期間は、2026年2月14日、25日、26日、28日、3月11日出発。