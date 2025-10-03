［連載］SUPER FILM presents｜F1 Rd.14 Hungarian GP

「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。

1 - 3 Aug 2025

Hungaroring - Budapest

Circuit length : 4.381 km / 70 Laps

Race distance : 306.630 km

Lap record : Lewis Hamilton / 2020

ブダペスト郊外ハンガロリンクサーキット。オーストリアから続く前３戦とは違う性格の低速コースで争われる伝統のレース。決勝は70周。

ポールポジションはフェラーリのシャルル・ルクレール、2番手3番手にマクラーレンの2台が続き、4番手にメルセデスのジョージ・ラッセル。サードロウにはアストンマーチンの二人がそれぞれ並び、レッドブルのマックス・フェルスタッペンは予選8位からのスタートだ。3位スタートのランド・ノリスの反応は悪くなかったが、それ以上にラッセルとフェルナンド・アロンソの動きが優れていた。またルクレールも最大限の仕事をして1コーナーへ飛び込む。曇天の下で始まったハンガリーGPはほぼ全車がミディアムタイヤでスタート、ソフトを選んだのはウィリアムズの2台とザウバーのニコ・ヒュルケンベルクだけである。

19ラップ目、最初に動いたのは2位を走るオスカー・ピアストリ。続いてトップを走行するルクレールがピアストリに20秒のマージンを築いてピットに入る。同時にラッセルも予定通りのタイヤ交換。中盤に差し掛かる頃、ルクレールは無線でマシンの状態が芳しくないことをピットに呼びかけるもチームは対処の手段を提示できずにいた。またノリスはミディアム→ハード、ワンストップという作戦を採る。

ノリスは32周目に、最初で最後のピットインをし4位でコースに復帰。この時トップとの差はおよそ18秒。41周目にルクレールが、44周目と46周目にラッセルとピアストリがそれぞれ2回目のタイヤ交換に。この間にファステストを出し、またタイヤをロックアップさせる激しい走りを展開していたノリスがトップに立つ。フェルスタッペンはルイス・ハミルトンを押し出しペナルティ、ハミルトンも中団での走行が続き、この二人は今日がまるで良いところがない。

51周目、1コーナーで3位のピアストリが難なくルクレールをパス。ルクレールはこの後再び無線でピットに不満を露わにする。悪い方のお家芸が出てしまっている。フェラーリのエースはその後もハンドリングに苦しみ、ラッセルにも先行を許すことに。2位のピアストリは残り周回を使いノリスを1秒以内に追い詰めていくが、ノリスはあらゆるコーナーで巧みであった。トップ争いを繰り広げながらもマクラーレンの2台は最終的に3位メルセデスのラッセルに20秒以上のマージンを持っての快勝となる。

この日、マクラーレンは通算200勝目の勝利、そして今季4戦連続での1-2フィニッシュを達成した。

Entry List

#1 Max Verstappen / RED BULL RACING / Red Bull RB21 / Honda RBPT H003

#4 Lando Norris / McLAREN / McLaren MCL39 / Mercedes F1 M16 E Performance

#5 Gabriel Bortoleto / SAUBER / Sauber C45 / Ferrari 066/12

#6 Isack Hadjar / RACING BULLS / Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT H002

#10 Pierre Gasly / ALPINE / Alpine A525 / Renault E-Tech RE25

#12 Andrea Kimi Antonelli / MERCEDES / Mercedes F1 W16 E Performance / Mercedes F1 M16 E Performance

#14 Fernando Alonso / ASTON MARTIN RACING / Aston Martin AMR25 / Mercedes F1 M16 E Performance

#16 Charles Leclerc / FERRARI / Ferrari SF-25 / Ferrari 066/12

#18 Lance Stroll / ASTON MARTIN RACING / Aston Martin AMR25 / Mercedes F1 M16 E Performance

#22 Yuki Tsunoda / RED BULL RACING / Red Bull RB21 / Honda RBPT H003

#23 Alex Albon / WILLIAMS / Williams FW47 / Mercedes F1 M16 E Performance

#27 Nico Hulkenberg / SAUBER / Sauber C45 / Ferrari 066/12

#30 Liam Lawson / RACING BULLS / Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT H002

#31 Esteban Ocon / HAAS F1 TEAM / Haas VF-25 / Ferrari 066/12

#43 Franco Colapinto / ALPINE / Alpine A525 / Renault E-Tech RE25

#44 Lewis Hamilton / FERRARI / Ferrari SF-25 / Ferrari 066/12

#55 Carlos Sainz / WILLIAMS / Williams FW47 / Mercedes F1 M16 E Performance

#63 George Russell / MERCEDES / Mercedes F1 W16 E Performance / Mercedes F1 M16 E Performance

#81 Oscar Piastri / McLAREN / McLaren MCL39 / Mercedes F1 M16 E Performance

#87 Oliver Bearman / HAAS F1 TEAM / Haas VF-25 / Ferrari 066/12

RACE

1. Lando Norrisi / McLaren-Mercedes / 70 Laps /1:35'21.231 /192.942 km/h

2. Oscar Piastri / McLaren-Mercedes / 70 Laps / 1:35'21.929 / 192.918 km/h

3. George Russell / Mercedes / 70 Laps / 1:35'43.147 /192.206 km/h

4. Charles Leclerc / Ferrari / 70 Laps /1:36'03.791 / 191.517 km/h

5. Fernando Alonso / Aston Martin-Mercedes / 70 Laps / 1:36'20.271 / 190.971 km/h

6. Gabriel Bortoleto / Sauber-Ferrari / 70 Laps /1:36'27.400 / 190.736 km/h

7. Lance Stroll /Aston Martin-Mercedes / 70 Laps /1:36'29.405 / 190.670 km/h

8. Liam Lawson / RACING BULLS-Honda / 70 Laps / 1:36'30.682 /190.628 km/h

9. Max Verstappen / Red BullRacing-Redbull / 70 Laps / 1:36'33.876 / 190.523 km/h

10. Andrea Kimi Antonelli / Mercedes / 69 Laps / 1:35'28.880 / 189.931 km/h

11. Isack Hadjar / RACING BULLS-Honda / 69 Laps / 1:35'29.731 / 189.903 km/h

12. Lewis Hamilton / Ferrari / 69 Laps / 1:35'31.092 /189.858 km/h

13. Nico Hulkenberg / Sauber-Ferrar / 69 Laps /1:35'52.499 / 189.151 km/h

14. Carlos Sainz / Williams-Mercedes / 69 Laps / 1:35'54.557 / 189.084 km/h

15. Alex Albon / Williams-Mercedes / 69 Laps / 1:35'59.342 / 188.927 km/h

16. Esteban Ocon / Haas-Ferrari / 69 Laps /1:36'06.489 / 188.693 km/h

17. Yuki Tsunoda / Red BullRacing-Redbull / 69 Laps / 1:36'08.174 / 188.637 km/h

18. Franco Colapinto / Alpine-Renault / 69 Laps / 1:36'08.601 /188.623 km/h

19. Pierre Gasly / Alpine-Renault / 69 Laps /1:36'17.575 / 188.330 km/h

DNF. Oliver Bearman / Haas-Ferrari / 48 Laps / 1:07'19.749 /187.361 km/h

Fastest Lap

George Russell / Mercedes / 45 Laps / 1'19.409 / 198.612 km/h

a Ryoma Kashiwagi film | 2025

RED KOMODO X | LEICA Apo-Summicron M50mm, Elmarit M90mm

Supported

by

RED DIGITAL CINEMA | Exascend