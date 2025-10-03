The BONEZ、新たなアンセム「So Fucking What」MV公開

The BONEZが、新曲「So Fucking What」を10月3日にリリースした。
SNSをはじめ、溢れる情報社会の中で彼らが突きつけるのは、「So Fucking What＝だから何？俺たちは俺たち！」。バンドの揺るぎない自信と無敵の存在感を体現する1曲となっている。
Music Videoは今回もStraight Upシリーズに続きYUTARO（Art Love Music）が手がけた。鮮烈な色彩とカット割りのスピード感で今のBONEZの世界観を見事に視覚化している。
なお、The BONEZは6年ぶりとなるフルキャパでのZeppワンマンツアーを控えている。
＜リリース情報＞
The BONEZ
「So Fucking What」
2025年10月3日リリース
＜ライブ情報＞
「Tour 2025 Im Not Your King」
10月24日（金）Niigata LOTS
10月31日（金）Sapporo Chikamatsu
11月2日（日）Otaru GOLDSTONE
11月3日（月）Obihiro MEGASTONE
11月6日（木）KT Zepp Yokohama
11月13日（木）Zepp Nagoya
11月15日（土）SENDAI GIGS
11月21日（金）Zepp Fukuoka
11月23日（日）Zepp Osaka Bayside
11月30日（日）Zepp Haneda
TICKET
Zepp Series &SENDAI GIGS
1F スタンディング ¥5800（税込・D別） 2F 指定席 ¥6800（税込・D別）
学割1Fスタンディング ¥3800（税込・D別） 学割 2F 指定席 ¥4800（税込・D別）
北海道Series & 新潟 LOTS
オールスタンディング ¥5300（税込・D別）
学割オールスタンディング ¥3300（税込・D別）
OFFICIAL Web Site: https://thebonez.com/