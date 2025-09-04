StoreProは9月3日、キャッシュレス決済非対応の店舗がまねく機会損失の実態調査の結果を発表した。調査は2025年8月13日～8月15日、日常的にキャッシュレス決済を利用している20代～60代1,000人を対象に、インターネットで行われた。

消費者がよく使う決済手段

「普段よく利用している決済手段」について尋ねたところ、「QRコード決済(PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAYなど)(76.4%)」が最も多く、次いで「クレジットカード(74.5%)」「交通系電子マネー(Suica、PASMO、ICOCAなど)(30.4%)」となった。

「QRコード決済」と「クレジットカード」が7割以上でほぼ横並びという結果から、ユーザーの支払い手段選択は利便性とポイント還元が基準となっているようだ。また、交通系やプリペイド型の「電子マネー」も一定の支持を集めており、地域移動や少額決済にも対応できる多様性の影響がうかがえる。

「キャッシュレス決済を利用する主な理由」では、「ポイントが貯まり、お得だから(71.5%)」が最も多く、次いで「会計がスムーズだから(68.7%)」「財布を持ち歩く必要がないから(32.4%)」となった。「お得さ」と「利便性」がキャッシュレス決済を利用する動機となっているようだ。特に、ポイント還元による経済的メリットへの期待が最も高く、次いで「会計のスピード」が行動選択に直結していることが伺える。また、財布を持ち歩かずにすむ点や、現金不足時の安心感も一定の支持があった。

「普段よく利用している決済手段」を年代別でも見てみたところ、QRコード決済とクレジットカードの利用率にやや年代差が現れており、20代～50代まではQRコード決済の利用率が高く、60代ではクレジットカードの利用率が高くなった。QRコード決済は若手層に積極的に利用される傾向があることがわかる。

キャッシュレス決済非対応による"購買機会損失"の実態

次に、キャッシュレス決済に対応していないことで購入を断念した経験について尋ねた。

「キャッシュレス決済が利用できず購入を諦めた経験はあるか」と尋ねたところ、約半数が「はい(45.9%)」と回答した。キャッシュレス決済が利用できないというだけで、購入そのものを断念してしまうケースがあることは、店舗の売上に直結する重要な課題であると考えられる。

「諦めた経験がある」と回答した人に、「もし、あなたが購入を諦めた店舗がキャッシュレス決済を導入したら、その店舗を再度利用したいと思うか」と尋ねたところ、約9割が「はい(93.9%)」と回答した。キャッシュレス決済が導入されれば、大多数が再訪したいと回答したことから、対応を強化することで顧客の流出を防ぎ、再利用につなげられる余地が明確に示された。

では、キャッシュレス決済が利用できないことがわかった際、店舗に対してどのような印象を持つのか、回答者全員にヒアリングした。

「キャッシュレス決済が利用できないことがわかったとき、店舗に対してどのような印象を持つか」について尋ねたところ、「不便・面倒だと感じる(49.6%)」が最も多く、次いで「特に気にしない(30.8%)」「対応が遅れていると感じる(28.7%)」となった。「特に気にしない」という人もいるが、約半数が「不便・面倒」と感じただけでなく、「対応が遅れている」「時代遅れ」という声も一定数見られ、店舗の印象に影響を与えているようだ。

「普段よく利用するサービスの中で、キャッシュレス決済が利用できないもの」について尋ねたところ、「小規模飲食店(定食屋、居酒屋、バー、カフェ、喫茶店など)(41.2%)」が最も多く、次いで「医療機関(クリニック、病院)(39.2%)」「個人経営の小売店(雑貨店、アパレルなど)(23.5%)」となった。小規模飲食店や医療機関では、キャッシュレス決済への対応が進んでいないケースが多く、導入コストや運用面での負担が障壁となっている可能性が考えられる。その結果、支払い手段が限定され、利用シーンによっては消費行動にも影響を及ぼしていることがうかがえる。

選ばれる店の条件とは?

では、新規の店舗を選ぶ際にキャッシュレス決済対応の有無を重視する人はどの程度いるのだろうか。

「新規の店舗を選ぶ際、キャッシュレス決済に対応しているかどうかをどの程度重視するか」について尋ねたところ、約7割が「とても重視する(16.5%)」「やや重視する(49.0%)」と回答した。多くの人が「重視する」と回答しており、多くの消費者にとってキャッシュレス決済対応は店舗選びの重要な判断基準となっているようだ。

さらに、「キャッシュレス決済対応店舗で得られるポイント還元やキャッシュバックがある場合、その店舗の利用頻度は上がると思うか」について尋ねたところ、約8割が「大幅に上がる(31.5%)」「やや上がる(51.7%)」と回答した。ポイント還元やキャッシュバックがある場合「利用頻度が上がる」と回答する人が多く、キャッシュレス決済対応だけでなく「還元・お得感」も利用促進に強く寄与している。これは店舗にとって、顧客定着やリピーター化の施策としてキャッシュレス決済に「付加価値」を設けることの有効性を示しているといえる。

「キャッシュレス決済を利用していて良かった・便利だと感じるとき」について尋ねたところ、「ポイントが貯まったとき(75.9%)」が最多で、次いで「支払いがスムーズに終わったとき(49.8%)」「現金の持ち合わせがなくても支払いができたとき(38.1%)」となった。キャッシュレス決済を利用して良かったこととして「ポイント獲得」が最も多く、金銭的メリットへの意識が高いことが明らかとなった。また、「支払いのスムーズさ」や「現金不足時の安心感」も評価されており、キャッシュレス決済は"効率"と"安心"の両面で実感値があると考えられる。