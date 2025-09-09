PayPayは8月29日、地方自治体と連携して実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」において、新たに3のキャンペーンを2025年10月以降に実施することを発表した。

あなたのまちを応援プロジェクト

同プロジェクトは、地方自治体と連携してPayPayの決済プラットフォームを活用したキャンペーンなどを実施し、日本全国の地域経済を盛り上げていく取り組み。

今回、新たにキャンペーン実施が決まったのは、山形県上山市、東京都日野市、滋賀県愛荘町の3キャンペーン。期間、付与上限、還元率は地域によって異なる。また、 キャンペーンは早期に終了することがある。

山形県上山市で最大10%還元

山形県上山市では「上山市にござってぇ!キャッシュレスで最大10%戻ってくるキャンペーン第四弾」を実施する。

開催期間は2025年10月10日午前0時～11月30日午後11時59分まで。山形県上山市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は10%。1回あたりの付与上限は1,500ポイント、期間あたりの付与上限は15,000ポイントとなる。

東京都日野市で最大20%還元

東京都日野市では「PayPay使って日野でお買い物!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施する。

開催期間は2025年10月1日午前0時～10月31日午後11時59分まで。東京都日野市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は20%。1回あたりの付与上限は5,000ポイント、期間あたりの付与上限は10,000ポイントとなる。

滋賀県愛荘町で最大20%還元

滋賀県愛荘町では「愛荘町!キャッシュレス決済ポイント付与キャンペーン第5弾」を実施する。

開催期間は2025年10月1日午前0時～10月31日午後11時59分まで。滋賀県愛荘町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、愛荘町とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は20%。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は8,000ポイントとなる。