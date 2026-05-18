au Coincheck Digital Assetsは5月18日、KDDIとともに、「au PAY ポイント運用」において「ビットコイン連動コース」を開始した。

au PAY ポイント運用

au PAY ポイント運用は、Pontaポイントを保有するユーザーが、証券口座や暗号資産口座の開設不要で手軽に資産運用を疑似体験できるサービスである。運用するポイント数を決めて好きなコースに追加するだけで、初心者でも気軽に投資を体験できる。同サービスはau PAY アプリやau Ponta ポータルのトップページから利用できる。

左:au PAY アプリトップページ/右:au Ponta ポータルトップページ

ビットコイン連動コースは、市場のビットコインの価格に連動してPontaポイントが増減する積極運用型のコース。暗号資産に関心のある初心者でも、ポイントを活用することで、アクティブな値動きを手軽に体験できる点が特長だ。

同コースは、100ポイントから追加可能。運用中のポイントは、必要に応じて引き出すことができる。ポイントの追加時および引き出し時には、それぞれ4.5%の手数料が発生する。

なお、同社およびKDDIは、2026年夏に「暗号資産ウォレット」のサービス提供を予定している。「ポイント運用で暗号資産に興味を持ったお客さまが、現物の暗号資産にも触れていただきやすいサービスの提供により、デジタル資産を誰もがより身近に利用できる環境の実現を目指してまいります」(同社)