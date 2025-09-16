ロバーツ監督、山本由伸の改善点を指摘「チームで最高の投手の一人だから…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が16日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。山本由伸について語った。

「チームで最高の投手の一人だから…」

山本の現在の好調ぶりに加えて、さらなるレベルアップのために必要な要素として、ロバーツ監督は「由伸はもっと効率的になる必要がある」「チームで最高の投手の一人だから、毎回6～7回投げられるようでないとね」とコメント。

続けて、「由伸には完投できるポテンシャルがあると思うけど、5回で90球も投げたら無理だ」「由伸がもっと効率的になれば、7～8回まで投げられるようになるはず。そのためにはストライクを増やし、カウントを先行させること」と、具体的な改善点を指摘していた。

