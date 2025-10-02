ボタラシアンリゾートは11月29日、"泊まれる植物園"「THE BOTANICAL RESORT 林音」(茨城県那珂市)をグランドオープンする。

THE BOTANICAL RESORT 林音

日本初"泊まれる植物園"が誕生

同施設は、泊まる・癒される・食べる・遊ぶ、複数の体験をひとつの場所で楽しめる、日本初体験型の"泊まれる植物園"。これまで有料入園だった植物園は、自然の魅力はそのままに、リニューアルを機に無料で入園できるようになる。夜には熱帯植物のライトアップや大自然の中での宿泊、朝には清々しい緑の空気の中での散策が楽しめる。また、県産木材を活かした温浴施設や、県産食材を使ったレストランなど、茨城の魅力を五感で体感できる。

施設のグランドオープンは11月29日、宿泊予約は9月24日よりWEBにて受け付けている。

グランピング・コテージ

メタセコイアの樹々に囲まれた「メタセコイアテラス」、森を眺めながらハンモックを楽しめる「ハンモックテラス」など、植物園と調和したグランピングテント27棟、コテージ18棟、計45棟を植物園内に新設。コテージ18棟中2棟は、愛犬と一緒に宿泊できるドギーコテージとなる。また、宿泊者限定で熱帯植物館のライトアップを観覧することができる。

料金はグランピングが19,140円～、コテージは21,340円～。いずれも1室2名利用時の1名料金で、1泊2食付き(BBQ＋朝食ビュッフェ、温泉入り放題)。価格は変動制となっている。

グランピングイメージ

コテージイメージ

温浴施設「りんねの湯」

温浴施設「りんねの湯」には、天然温泉(運び湯)、サウナ(男性2室・女性1室・男女共用1室)を完備。自家農園で栽培したハーブを使ったハーブ湯やハーバルサウナが楽しめる。アウフグースも定期開催される。料金は120分利用で大人950円～。同施設内には県産食材を活かした食堂を併設する。

温浴施設イメージ

飲食施設「RINNE CAFE」

「RINNE CAFE(リンネカフェ)」は、県産食材を活かしたイタリアンを提供するダイニングレストラン。宿泊者限定のモーニングビュッフェのほか、ランチ・ディナー・テイクアウトにも対応する。フードメニューは1,000円～用意している。

料理一例

飲食施設「バニラドームカフェ」

熱帯植物館内には、50本のバニラの木に囲まれたカフェスペース「バニラドームカフェ」を新設。バニラをテーマにしたスイーツやドリンクが楽しめる。フードメニューは500円～。夜は宿泊者限定でフリードリンクを提供予定。

飲食施設「りんね食堂」

りんねの湯内にある「りんね食堂」は、県産食材をふんだんに使った料理やスイーツを楽しめる食堂。定番料理からサウナ上がりにぴったりのメニュー、旬の食材を使ったこの施設ならではのメニューが揃う。小上がり席を完備し、子連れにも配慮した設計となっている。おつまみは380円～、定食は1,380円～。

BBQ施設「THE FOREST BBQ」

BBQ施設「THE FOREST BBQ」では、機材・食材・食器がすべてそろった「手ぶらBBQ」が楽しめる。県産食材を使用したメニューを用意。食材や飲料の持ち込みも可能で、団体利用や校外学習にも対応する。料金は1人前5,500円～。

アクティビティ施設「りんね・ぼうけんの森」

県民の森の自然を活かした3種のアクティビティを新設する。「ツリーアドベンチャー」では、全長150mのジップラインや高さ8mのアスレチックを体験できる。料金は3,850円～。「ジュラシックハンター」では、県民の森と融合した次世代型ARが体験できる。料金は1,320円～。「芝すべり」は、風を感じながら緑の斜面をソリで駆け抜ける無料アクティビティ。