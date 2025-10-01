若槻千夏、「今まで付き合ってきた人と全然違うタイプの人と結婚してよかった」と思うワケ

ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第6話が、9月28日に配信された。

好きな人と結婚相手は見方が変わる?

第6話では、薬剤師・コスメプロデューサーのタカが、モデル・ナツキ、美容看護師・アズサとともに1泊2日のトライアングルデートへ。ナツキはタカについて「ヒロほどまだドキドキはないけどヒロを見てもなんにも思わないくらいタカのことがいいって思えたら幸せになれるんだろうな」と語り、アズサも「初日に内面ではタカを選んでいたけど……好きになるって難しい」「結婚と恋愛は違う」と本音を吐露した。

2人の発言を受け、スタジオでは、藤森慎吾(オリエンタルラジオ)が「好きな人と結婚相手は見方が変わってくるものなんですか?」と質問。

若槻千夏は「私も今までお付き合いしてきた方と全然違うタイプの人と結婚しました。だからこそバランスが取れる。得意なものがお互い違うから、一緒すぎるとちょっと違うとがっかりしません? だけど真逆だと、そんな考え方もあるんだ!って思える」といい、「『それが得意ならそっちやって』、『これは私がやるね』って役割分担ができるから、私は今まで付き合ってきた人と全然違うタイプの人と結婚してよかった」と率直な思いを口にしていた。