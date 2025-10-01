ジェーシービーは9月29日、ナッジが次世代クレジットカード「Nudge(ナッジ)」において、JCBブランドでのクレジットカード発行を開始したことを発表した。

Nudge JCBカード

第一弾として、ナッジが自社展開するクラブ「デザイン部」の一部券種の新規申込者を対象に、国内外約5,600万のJCB加盟店で利用できるJCBブランドカードの提供を開始する。

Nudge JCBカードの主な特長は、取引加盟店情報を日本語でわかりやすく表示していること。従来は、利用直後に通知される加盟店名が英語表記や略称となっている場合があり、利用者が実際の取引内容を即座に把握しにくいため、不正利用の早期発見が遅れる可能性も指摘されていた。JCBブランドカードでは、取引直後でも日本語で加盟店名が通知されるため、利用者は自身の取引内容を容易に確認でき、万が一の不正利用にもいち早く気づくことが可能になる。

Nudge JCBカード

また、利用者氏名や必要情報に加え、ブランドロゴも裏面に集約した。セキュリティを確保しつつ、カードの表面のグラフィックを最大限に楽しめるようになっている。

「デザイン部」クラブに入会すると、世界の名画をクレジットカードに取り入れた人気シリーズ「絵画コレクション」および、トレンド感溢れる全20色の色合いから"推し色"を選べる「カラーコレクション」など、多彩なラインナップからJCBブランドカードを選択できる。

年会費は無料。カードは、Nudgeアプリをダウンロードし、アプリ内で入会申込できる。クラブ選択画面にて「デザイン部」または「Nudge」クラブを選択し、カードデザインを選ぶ。審査通過後、最短当日にバーチャルカードを発行。 リアルカードは約5営業日で郵送される。