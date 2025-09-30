レインズインターナショナルが展開する牛角は10月1日から、「秋の焼肉祭り」を全国の牛角店舗(沖縄県を除く)で開催する。

秋の焼肉祭り

食欲の秋を満たす焼肉祭りを、10月1日から10月21日までの平日限定で実施する。対象店舗は全国の牛角店舗(沖縄県を除く)で、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店は対象外となる。利用方法は、着席時・会計時に「専用ページ画面」をスタッフに提示する必要があり、割引前の飲食代金が税込3,300円以上であることが条件となる。

人気3種のハラミがおトク

同キャンペーンでは全13商品が特別価格で提供される。「やみつきハラミ」は通常638円が半額の319円に。「牛角ハラミ」は通常748円が528円、「牛角上ハラミ」は通常968円が748円で提供される。赤身と脂のバランスが絶妙なハラミは、あっさりしつつも程よい脂で満足感のある部位として人気が高く、食欲が増す秋の夜長におすすめだとか。「焼肉は好きだけど、脂が重すぎるものは避けたい…」そんなニーズにも応える"ちょうどいいお肉"だという。

人気3種のハラミがおトクに

SNSで話題のアレンジメニューも楽しめる

SNSで話題となっている「蜜おさつバター」(通常528円→特別価格319円)と「牛角アイス(バニラ・抹茶)」(通常319円→特別価格209円)のアレンジメニューもお得に楽しむことができる。熱々でホクホクの蜜おさつバターに、ひんやり冷たい牛角アイスをトッピングすることで、とろけるバターの甘みと黒蜜・きな粉の香ばしさが口いっぱいに広がるスイーツが完成する。

サイドメニュー・ドリンクもおトクに

このほか、「とりもも」(タレ・塩ダレ・味噌ダレ)は528円が319円、「やみつきキャベツ」や「ニラキムチ」なども209円で提供される。生ビールは319円、ハイボール&無糖レモンサワーは209円と、ドリンクもおトクに楽しめる。