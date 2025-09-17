レインズインターナショナルが展開する「牛角」は9月24日、2.5次元タレントグループ「シクフォニ」とのコラボキャンペーンを全国の牛角対象店舗で実施する。

シクフォニ × 牛角 コラボキャンペーン

シクフォニメンバーが牛角でアルバイト!?

コラボのテーマは「焼肉店"牛角"でアルバイト!?働くシクフォニの日常をのぞき見」。今回のコラボに合わせて制作された描き下ろしビジュアルでは、牛角の制服に身を包み、それぞれの個性が表れる仕草や表情で「接客する」シクフォニメンバーの姿を等身イラストとミニキャライラストで展開する。開催期間は9月24日～10月22日まで。

限定コラボメニューが登場

コラボ限定メニュー「シクフォニコラボ盛り」(1,958円)は、メンバーが厳選した3種(熟成王様カルビ、牛角上ハラミ(塩ダレ)、豚カルビ(味噌ダレ))を盛り合わせた特別な焼肉セット。オリジナルデザインのピックを添えて提供する。さらに、同メニューを1品注文するごとに、「描き下ろしオリジナルクリアコースター(全6種)」をランダムで1枚プレゼントする。牛角スタッフ衣装をまとったシクフォニメンバーが描き下ろされた限定アイテムとなる。

公式アプリ連動「シクフォニポイント」で推し活

牛角公式アプリでは、今回のコラボ限定で「シクフォニポイント」が登場する。キャンペーン期間中に牛角へ来店し、会計時にアプリをレジで提示すると、会計金額(税込)の2%分がシクフォニポイントとして付与される。

20ポイント貯めると、描き下ろしオリジナル待ち受け画像(全14種類・7セット)と交換できる。さらに、80ポイントで交換可能な特典として、オリジナル特典映像「シクフォニラジオ」が用意されている。シクフォニメンバー6人がそれぞれのおすすめメニューを試食しながらトークを展開し、まるで深夜ラジオを聴いているような感覚で、メンバーの飾らない素顔や「牛角愛」に触れることができる内容となっている。

フォロー&リポストキャンペーン

牛角公式Xから投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、抽選で6名にオリジナルクリアコースター全6種コンプリートセットが当たる。応募期間は9月24日～10月5日まで。