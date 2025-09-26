焼き肉のルーツは韓国にあり(厳密には朝鮮半島)。それがラーメンやカレーのように日本独自の発展を遂げ、今に至っているわけだが、韓国式の焼き肉はそれはそれでまためちゃくちゃウマい。日本式とはまた違った魅力で溢れている。

どちらがいいかという話ではなく、どちらもいい。「どっちも一緒に食べられたら最高だよね」というシンプルな話である。

ということで、今回は耳寄り情報をひとつ。実は現在、「熟成焼肉 いちばん」が韓国フェアを実施中。種類豊富な肉メニューを頬張りまくれば、きっと「こりゃあ(コリア)ウマい」と唸るはずだ!

■「熟成焼肉 いちばん」で韓国フェアを堪能!

今月初旬から「熟成焼肉 いちばん」でスタートした韓国フェア。サムギョプサルはもちろん、その他にも気になるメニューがズラリと揃っている。という情報をネットで発見し、さっそく近場の店舗へ。メニュー表の実物を見てみると……

おお〜、あるある。「特製カンジャンソースで食べる厚切りサムギョプサル」「特製タレ漬けデジロース〜厳選カブリサル〜」「お肉専用パジョリ」などなど、見慣れぬ単語のオンパレードだ。う〜ん、どれも気になる。

韓国フェアメニューは「スタンダードコース」もしくは「プレミアムコース」で堪能できるということなので、今回は前者を選択。気になる商品をさっそくあれこれと注文してみた。

その結果がコチラ!

くぅぅぅ〜、韓国ゥ〜!

それではさっそくサムギョプサルからいってみよう。ってゆーか、めちゃくちゃ分厚いな! 「特製カンジャンソース」なるものも付いている。さっそく網の上でジュージュー焼いて……

うわっ、めちゃくちゃいい感じ……。

いい感じに焼けてきたら、ハサミで食べやすいサイズにカットして……

特製カンジャンソースでしっかり味付けして、サンチュとキムチ、お肉専用パジョリ(ネギの辛味和え)で巻いて……いただきます!

ウッッッッッマ……!!!!! カンジャンソース、ウマッ!!!!! カンジャン(醬油)というのは韓国料理に使われる醤油ベースのたれのことらしい。ニンニクの香味がめちゃくちゃ効いていて、胃袋を挑発的に刺激してくる! キムチ、ネギの辛味和え、そしてサンチュがそれぞれ風味、辛味、そしてフレッシュさを与え、ひとつの料理として凄まじい完成度に到達。元気が出る味だわ。ウマ〜……。

続いて「特製タレ漬けデジロース〜厳選カブリサル〜」。デジロースというのは、醤油や砂糖などで甘辛く味付けした豚のばら肉のことで、カブリサルというのは、豚の背中の中央部、肩ロースとヒレの間にある部位を指す韓国語とのこと。

こちらも中火でしっかり中まで焼き上げて、サンチュ、キムチ、パジョリと共にいただきます!

たッ……たまらねぇえ〜!! あああ〜、ウマい! バラ肉は甘辛い味付けが中までしっかり浸透していて、噛むたびに肉汁と特製タレの旨味が溢れ出してくる。もちろん野菜との相性も最高! だけどこれはきっとご飯にもめちゃくちゃ合うはず。

ということで、早くも土鍋ごはんを注文!

土鍋ごはんは熟成焼肉いちばんの名物のひとつで、国産米100%、富士の天然水を使用、さらに味に深みを出す道南真昆布を使用、土鍋は四日市萬古焼……と、こだわりが詰まりまくっているのである。

もちろん炊きたてで、これと焼肉を合わせると……

もはや天を仰ぐしかない! ごはん、ウマすぎ〜!!!! めちゃくちゃ粒が立ってるし、お米の甘みや旨味も全開! そして案の定、甘辛い豚バラ肉とも尋常じゃないくらい合う……!

こちらは「たっぷりあさりの特製スンドゥブチゲ」。グッツグツやで……。スンドゥブって、マジでめちゃくちゃ美味しいよな〜。あさりの味噌汁の上位互換というか。初めて食べたとき、こんなに美味しい料理が韓国にはあるのか! って感動したのを覚えてるもん。

で、これがまたあさりの魚介出汁が効きまくっていてガチウマ! 辛味もちゃんとあるし、豆腐&半熟たまごのトロトロ食感も最高だ。

そしてもちろんこれも……

ご飯をイン! 韓国ドラマでよく見る食べ方ですよ。スンドゥブチゲの味わいが濃いからごはんが進む、進む! たまらなくウメェ〜!

こちらの揚げ物は「のびーるチーズスティック」というメニュー。韓国のチーズドッグは日本でも大人気だからね。これは食べるでしょ!

実際に食べてみると、チーズの伸び方が想像の3倍! めちゃくちゃ伸びるじゃん! しかも衣のサクサク食感とチーズのトロトロ食感、そして調味料はマスタード&マヨネーズかな? 味も食感もすべて含めて絶品! ほのかに香る海苔の風味もいいアクセントになっている。

さらに特製牛プルコギチャプチェなんかも堪能しつつ……

後半は、焼肉いちばんの大人気メニュー「上カルビ」や「ネギ厚切りやみつきタン塩」など、日本の焼肉へと移行!

タレにたっぷりつけて、ごはんの上でバウンドさせて食べるという由緒正しき天下無双の食べ方を心ゆくまで堪能させてもらったぞ!

いや〜、マジで最高にウマかった……。韓国と日本だと肉の種類や食べ方が絶妙に違うから、本当に最後まで飽きないね。もう心の底から大満足!

ちなみに、この日は午前中に伺ったが、昼間は食べ放題以外のランチメニューも充実しているし、お得な「サムギョプサル食べ放題ランチ」というのも用意されているので、夜以外の利用もマジでおすすめ!

サムギョプサルからスンドゥブ、チーズスティックまで、韓国の美味しさを一気に堪能できる「熟成焼肉いちばん」の韓国フェア。日本式焼肉とのリレーも最高で、これぞ国境を越えた味覚の共演。ぜひ、フェア期間中にお試しあれ!