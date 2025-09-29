ファミリーマートは10月1日、クレジットカード「ファミマカード」の新規入会受付をファミリーマート店内およびWEB(ファミペイ、ファミリーマートHP)で開始する。

「ファミマカード」新規入会受付を開始

同カードは、昨今の物価高などを背景に「ポイント還元よりもおトクに」という声に応え誕生した、ファミリーマート店舗での決済利用時に"割引"還元するクレジットカードとなる。通常利用で会計金額の3%を請求時に割引し、ファミペイ連携することで、割引率は最大5%になる。また、ファミリーマート店舗以外の決済利用においても、JCB加盟店での利用であれば、1%を請求時に割引する。

入会方法は2通りあり、店内では、設置されているNFCタグや入会申込書、リーフレット(二次元バーコード)から申込が可能。WEBからの入会は、アプリ「ファミペイ」および同社HPを通じて申込できる。なお、WEBおよびファミペイからの入会受付は10時からの開始となる。

ファミペイ連携方法

新規入会キャンペーンを実施

同カードの新規入会者を対象としたキャンペーンも実施する。対象期間はカード発行日からその翌々月末日までとなり、期間中のクレジット払いでの利用金額(税込)に応じて、最大3,000円相当のファミマポイントが付与される。

具体的には、10,000円以上20,000円未満の利用で1,000円相当、20,000円以上30,000円未満の利用で2,000円相当、30,000円以上の利用で3,000円相当のポイントがそれぞれ付与される。

抽選で最大25%おトクになるキャンペーン

ファミマカード利用者を対象とした抽選キャンペーンを、10月1日～12月31日まで実施する。同カードをファミペイと連携のうえ、ファミリーマートを含むJCB加盟店で利用すると、抽選で最大25%分おトクになる。さらに、11月末までに同カードをファミペイと連携した場合には、当選確率が2倍にアップする。

50,000円以上の利用で10,000円分のファミマポイントが555名に当たる「A賞」と、5,000円以上の利用で555円分の同ポイントが5,555名に当たる「B賞」の2種類が用意されている。