俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(公開中)の興行収入が40億円を突破していることが明らかになった。

映画『８番出口』の興行収入が40億円を突破していることが明らかになった

映画『８番出口』の興行収入が40億円を突破していることが明らかになった

『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計170万ダウンロード超のヒットを記録したゲーム『８番出口』を実写化した作品。川村元気監督がメガホンをとる本作の主演は二宮和也で、河内大和、小松菜奈が出演している。

8月29日に公開となった本作だが、9月25日までの公開28日間で、観客動員数285万人、興行収入40.1億円を突破していることが明らかになった。第78回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクションのミッドナイト・スクリーニング部門へ正式招待されたのを皮切りに、第50回トロント国際映画祭のセンターピース部門、で第58回シッチェス・カタロニア国際映画祭のコンペティション部門、第69回ロンドン映画祭のカルト部門に出品が決定するなど、海外の映画祭での上映も話題となっている。また、『パラサイト 半地下の家族』など近年アカデミー賞作品を次々と送り出すNEONによる北米配給も決定。さらに第30回釜山国際映画祭では、ミッドナイト・パッション部門に正式招待され、二宮は人気プログラム「Actors' House」に日本人俳優として初登壇したことも注目を集めた。

(C)2025 映画「8 番出口」製作委員会

櫻井翔＆村上信五『鬼スケ旅』第2弾で滋賀へ　鬼のように詰め込んだスケジュール公開
櫻井翔、過酷なドラマ撮影を回顧「マイナス24度の冷凍庫の中で…」 相葉雅紀「やっぱ寒いの?」
櫻井翔＆相葉雅紀、CM撮影現場で嵐の曲をかけてテンションアップ「これいいなぁって(笑)」
櫻井翔＆相葉雅紀、セブン-イレブン新CMで宇宙人役に初挑戦「難しかった」
「理想の上司すぎる」『19番目のカルテ』若手を見守る“徳重”松本潤の姿を視聴者称賛
松本潤、小芝風花や新田真剣佑らとの共演語る「白目がきれい」「見つめ合っている時間が印象的」
松本潤、大河主演で培った「動じないメンタル」を持って日曜劇場凱旋　作品作りでは「鮮度」を大切に
松本潤＆櫻井翔、TBSで24年ぶり2人旅　嵐のラストライブへの思いも語る
相葉雅紀、カニの捕獲に苦戦!「自分が情けなく思って……」
松本潤のこだわりをのぞき見　『19番目のカルテ』撮影現場に突撃
『大追跡』『放送局占拠』『19番目のカルテ』“嵐祭り”メンバー主演夏ドラマ初回注目度を分析
相葉雅紀、NHK自然番組のナビゲーターに　自然の魅力を親しみやすく発信
関連画像をもっと見る

【編集部MEMO】
本作で脚本も手がける川村元気監督は、『電車男』『デトロイト・メタル・シティ』、『告白』、『悪人』、『君の名は。』などのプロデューサーとしても知られる。初監督作である『百花』では、第70回サン・セバスティアン国際映画祭にて、日本人初となる最優秀監督賞を受賞している。